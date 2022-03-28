Bodrum’un ‘Mavi Arya’sı, Hello'nun özel davetiyle duyuruldu

Ege’nin mavisi Bodrum, Turgutreis’de 160.000 m2’lik bir alanda yer alan villalar ile rezidanslardan oluşan Mavi Arya için geri sayım başladı. Mavi Arya Projesi, seçkin davetlilerden oluşan görkemli, özel bir lansmanla tanıtıldı.

Bodrum sevdalılarını, Mavi Arya ile buluşturan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da gerçekleşen etkinlik Bodrum’u İstanbul’a taşıyarak ilkbaharın kokusunu hissettirdi. Balçiçek Pamir’in sunuculuğunu yaptığı lansmana aralarında Dilan Çiçek, Büşra Pekin, Kubilay Aka'nın yer aldığı iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi de katıldı. Etkinlikte sahneye çıkan Sertab Erener performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen Bodrum aşıkları doyasıya eğlendi. Mavi Arya konumu, manzarası ve konsepti ile davetlilerin çok büyük ilgisini çekti.

Dünyanın en güzel gün batımı Mavi Arya’da

Mavi Arya, Bodrum’da yeni bir hayat konseptiyle bölgenin en lüks ve konforlu yaşam merkezi olma iddiasıyla yola çıktı. Bodrum’un en gözde bölgelerinden Turgutreis’de 160.000 m2’lik bir alanda, doğa ile iç içe yer alan villalar ve rezidanslardan oluşan Mavi Arya, Aslanyapı, Caba ve Astaş Holding tarafından hayata geçiriliyor. Günümüzde sadece yaz aylarında değil, yılın tamamında dört mevsimin keyifle yaşandığı bölgede, D-Marin Turgutreis’e yalnızca 5 dakika mesafede yer alan Mavi Arya, konumu itibariyle de dünyanın en güzel gün batımının izlenebildiği yer olarak da biliniyor. Yunan adalarından Kos, Pserimos ve Ege adaları (Çatalada ve Yassıada) ile panoramik manzarası geceleri ışıltılı bir resme dönüşmektedir.