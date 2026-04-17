Bradley Cooper, Margot Robbie’li yeni Ocean’s filmini hem yönetecek hem başrolü üstlenecek

Warner Bros., 14 Nisan Salı günü gerçekleşen CinemaCon sunumunda sinemaseverleri heyecanlandıran pek çok yeni projeyi ve vizyon takvimini paylaştı. Bu duyurular arasında en dikkat çekeni, uzun süredir merak edilen yeni Ocean’s başlangıç filmi oldu. Projenin hem yönetmen koltuğunda oturacağı hem de Margot Robbie ile başrolü paylaşacağı kesinleşen isim resmen Bradley Cooper oldu.

Daha önce projenin yönetmenliği için Lee Isaac Chung’ın ismi geçmiş, ancak geçtiğimiz ay yaşanan "yaratıcı farklılıklar" nedeniyle yollar ayrılmıştı. Cooper, bu yeni göreviyle birlikte yönetmenlik kariyerine güçlü bir proje daha eklerken, filmin yapımcılığını Margot Robbie’nin şirketi LuckyChap ile ortaklaşa üstlenecek.

DANNY OCEAN’IN KÖKLERİNE YOLCULUK: 1962 MONACO



Henüz resmi bir adı bulunmayan film, izleyiciyi serinin kronolojik olarak en başına, Danny Ocean’ın çocukluk ve gençlik yıllarına götürecek. Margot Robbie, Las Vegas’ta düzenlenen sunuma uzaktan katılarak filmle ilgili şu ipuçlarını verdi:

Danny Ocean, Vegas’a adımını atmadan çok önce, iki deha ona bildiği her şeyi öğretti: ebeveynleri. Yeni filmimizde onları en verimli dönemlerinde, 1962 Monaco Grand Prix’sinde destansı bir soygun gerçekleştirirken izleyeceksiniz.



BİR MODERN KLASİK: OCEAN’S MİRASI



2001 yılında Steven Soderbergh’in yönettiği Ocean’s Eleven ile başlayan bu modern soygun serisi, aslında 1960 yapımı Frank Sinatra’lı orijinal filmin bir yeniden çevrimiydi. George Clooney, Brad Pitt ve Julia Roberts gibi dev isimlerin yer aldığı üçleme 2007’de sona ermiş, ardından 2018’de kadın başrollerin ağırlıkta olduğu Ocean’s Eight yan hikayesiyle devam etmişti. 25 Haziran 2027'de vizyona girecek olan yeni film, bu mirası 1960’ların estetiğiyle birleştirerek köklere dönüş yapmayı hedefliyor.





