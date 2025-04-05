Caffeine Party: Kahve ve müzik bir arada

Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, Elele’nin McDonald’s Türkiye ile birlikte Şubat ayında McCafé’de gerçekleştirdiği eğlenceli kahve partisinde bir araya geldi. İstanbul’un merkezi lokasyonlarından biri olan Levent’te bulunan McCafé’de ‘Caffeine Party’ ile bir araya gelen konuklar, günü hem leziz kahveleri tadarak hem de kendilerini DJ Doğuş Çabakçor’un müziğinin ritmine bırakarak karşıladı.

Antrenör Mehmet Çetin’in müziğin ritmiyle gerçekleştirdiği sabah egzersizi eğlenceyi sporla buluşturdu.

Eğlencenin, müziğin ve dansın bir arada olduğu davette konuklar, McCafé’nin Americano, Latte, Cappucino gibi sıcak kahveleri ve lezzetli atıştırmalıklarıyla tanışma fırsatı yakaladı. Davete katılan isimler arasında Yeliz Korkmaz, Ali Aksöz, Pelin Baykal Akgün, Tomris Ezgi Güler, Cem Yenel, Duygu Demir, Melis Dilmener, Gül Kütevin, Hale Güneyi, Cansu Efe, Gökhan Bensiz, Serhat Kaynarpınar gibi oyuncu ve influencer birçok konuk vardı. DJ Doğuş Çabakçor’un etkileyici performansı konukları coştururken, antrenör Mehmet Çetin’in müziğin ritmiyle gerçekleştirdiği sabah egzersizi eğlenceyi sporla buluşturdu ve konuklar ‘Caffeine Party’ ile güne enerjik bir başlangıç yaptı.