Çarpıntı dizisi bu hafta final mi yapıyor?

Star TV’nin bu sezon yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisiyle başlamasına rağmen son haftalarda reytinglerde beklenen başarıyı gösteremedi. Bu durum, sosyal medyada ve arama motorlarında “Çarpıntı dizisi final mi, Çarpıntı dizisi ne zaman final verecek?” sorularının gündeme gelmesine yol açtı.

Dizinin kısa süreli ama dikkat çeken serüveni, başrollerindeki ünlü isimler ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak son gelişmeler, yapım ekibinin final kararını açıklamasına neden oldu.

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL Mİ?

Başrollerini Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in paylaştığı Çarpıntı dizisi, reytinglerdeki sert düşüş nedeniyle Star TV tarafından final kararı aldı. Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice üstlendi.

Dün akşam yayınlanan 12. bölüm, dizinin izleyiciye veda öncesi sunduğu son bölümlerden biri oldu ve reytingler dizinin akıbetini netleştirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin son haftalarda hızla düşen reytingleri, yapım ekibini kritik bir karar almaya zorladı. Dün akşam açıklanan reyting sonuçları diziyi kurtarmaya yetmedi. Dizi, önümüzdeki hafta pazar günü yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.