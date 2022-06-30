Casa Costa Boutique Hotel: Ev konforunda bir tatil deneyimi

7’den 70’e herkes düşünülerek tasarlanan; günün her saatinde kendinizi ve ailenizi güvende hissedebileceğiniz, misafir odaklı özel bir hizmet alabileceğiniz Casa Costa Boutique Hotel 24 otel odası ve 4 Rezidansıyla sezonda Bodrum’un gözdesi olmaya hazır. Misafirler için her detayın titizlikle düşünüldüğü ve hazırlandığı Casa Costa kendinizi evinizde gibi hissedebileceğiniz lüks bir otel konforu sağlıyor.

Bodrum’un eşsiz maviliğine uzanan, iskelesinde güneşlenip serinlerken NUIT Fine Dining & Coctail Beach Restaurant’ın yiyecek ve içecekleriyle tatilinizi lezzetlendirebilirsiniz. Türkiye’ye kişiye özel aşçılığı ilk getiren birçok uluslararası başarıya imza atmış şef Pınar İshakoğlu ve tecrübeli ekibinin kültürel mirasımızın eşsiz tariflerini dünya standartlarıyla harmanlayarak oluşturduğu özel menüsü ve zarif sunumlarıyla cezbedici deneyimler vaad eden Casa Costa Bodrum; özellikle çocuklu aileler için sağladığı güven dolu olanaklarıyla ailelerin yaz tatili için misafirlerini ağırlamaya başladı.

Baştan aşağı yenilenen dekorasyonu ve hizmetinin yanı sıra sanata olan tutkusunu ön plana çıkaran Casa Costa Boutique Hotel’in çeşitli noktaları ve her odasında ünlü sanatçı Mustafa Demirpençe’nin çok değerli eserleriyle karşılaşabilirsiniz.