Cennetin Çocukları dizisi yeni oyuncularıyla yeni afişini yayınladı

TRT1 kanalının sevilen dizisi Cennetin Çocukları, eski başrol oyuncuların kadrodan çıkarılmasının ardından yeni gözde isimleriyle kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ KONUSU NE OLACAK?

Televizyon ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana beğeni gören Cenentin Çocukları dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yeniden şekilleniyor.

Dram ve komedi türünün en ideal projelerinden olan Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünde, Zeynep ile Kamil'in yolları Arafköy’de kesişecek. İkizini bulma amacıyla çıktığı bu yoldan sonra kasabaya geri dönen Kamil, geçmiş hayatın getirdikleri ile beraber değişmiş bir karakter olarak ekranlara dahil oluyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ AFİŞİ

Oyuncu kadrolarının netleşmesinden sonra şimdi de yeni afişiyle gündem olan Cennetin Çocukları dizisinin resmi sosyal medya hesabında yeni bir gönderi paylaşıldı.