Seda Bakan eşiyle evliliğinin perde arkasını anlattı Kocam aristokrat bir aileden geliyor

"Saba Tümer’le" programına konuk olan Seda Bakan, eşi Ali Erel ile tanışma hikâyesini ve flört ettikleri döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bakan, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi için verdiği çabadan da esprili bir şekilde bahsetti.

"BİR ANDA KENDİMİ YÜZÜK SEÇERKEN BULDUM"

Oyuncu, “Ali ile Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatrosunda tanıştık. O bir oyuna müzik yapıyordu, ben de ‘Hayvan Çiftliği’ oyununda oynuyordum. ‘Behzat Ç.’ zamanı tanıştık, arkadaşlarımızla beraber görüşürken bir baktım inanılmaz gülüyorum Ali’ye. Tanıyanlar bilir çok komiktir, çok çılgın espriler yapar. ‘Bu çocuk çok eğlenceli, birazcık beni eğlendirse iyi olur’ derken, bir anda kendimi yüzük seçerken buldum" dedi.

"KOCAM ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR"

O günleri kahkahalar içinde anlatan oyuncu, "Kocam aristokrat bir aileden geliyor. Ben de tam Gebze’nin bağrından kopup geliyorum. ‘İki aileyi nasıl buluşturacağız acaba? Olur mu bu iş’ derken, oldu. Güzel de oldu" diye konuştu.

"ÇOCUK ŞOK"

Seda Bakan, "Şimdi bana diyor ki; ‘Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti’. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok" ifadelerini kullandı.