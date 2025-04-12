Chicago: Suç, tutku ve şöhret sahneye dönüyor
15-20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de sahnelenecek olan Broadway klasiği Chicago, büyüleyici dansları, ikonik şarkıları ve keskin hicviyle İstanbul seyircisini 1920’lerin çalkantılı dünyasına davet ediyor. Roxie ve Velma’nın sahne ışıkları altındaki entrikalarla örülü hikâyesi, West End ve Broadway’in yıldız kadrosuyla hayat buluyor.
İrem Naz Güvel
Broadway’in en uzun soluklu müzikali Chicago, büyüleyici dansları, unutulmaz şarkıları ve etkileyici hikayesiyle İstanbul’a geliyor.
ENTİRİKA DANSLA BİRLEŞİYOR
1920’lerin suç, tutku ve şöhret dolu dünyasında geçen Chicago, hırs, entrika ve adalet sisteminin çarpıcı bir hicviyle izleyicileri kendine çekiyor. İki iddialı ve güçlü kadın karakter olan Roxie Hart ve Velma Kelly’nin şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı entrikalar, nefes kesici dans performansları ve Broadway’in klasikleşmiş şarkılarıyla sahneye taşınıyor.
TONY OLIVIER VE GRAMMY ÖDÜLLÜ
West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan usta kadrosuyla sahnelenecek olan bu büyüleyici yapım, tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden Tony, Olivier ve Grammy ödüllerine layık görülmüş bir müzikal klasiği. İçinde Razzle Dazzle, Cell Block Tango ve All That Jazz gibi unutulmaz şarkıları barındırıyor.