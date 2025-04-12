Chicago: Suç, tutku ve şöhret sahneye dönüyor

Broadway’in en uzun soluklu müzikali Chicago, büyüleyici dansları, unutulmaz şarkıları ve etkileyici hikayesiyle İstanbul’a geliyor.

ENTİRİKA DANSLA BİRLEŞİYOR

1920’lerin suç, tutku ve şöhret dolu dünyasında geçen Chicago, hırs, entrika ve adalet sisteminin çarpıcı bir hicviyle izleyicileri kendine çekiyor. İki iddialı ve güçlü kadın karakter olan Roxie Hart ve Velma Kelly’nin şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı entrikalar, nefes kesici dans performansları ve Broadway’in klasikleşmiş şarkılarıyla sahneye taşınıyor.

TONY OLIVIER VE GRAMMY ÖDÜLLÜ

West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan usta kadrosuyla sahnelenecek olan bu büyüleyici yapım, tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden Tony, Olivier ve Grammy ödüllerine layık görülmüş bir müzikal klasiği. İçinde Razzle Dazzle, Cell Block Tango ve All That Jazz gibi unutulmaz şarkıları barındırıyor.