Çocuğunuzun sizi dinlemesini nasıl sağlarsınız?

Kariyeri boyunca 40 binden fazla ebeveynle çalışan Gen Muir, çocuklarınızı cezalarla “tehdit etmenin” neden gereksiz çatışmalara yol açabileceğini anlatıyor...

Ödül odaklı bir metot benimsiyor

Daily Mail Online'da yer alan habere göre kendisi de dört çocuk annesi olan Muir, çocukları onu dinlemeyi reddettiğinde, ödül odaklı bir metot benimsediğini söylüyor.

Bu yönteme göre; çocuğunuz karşılığında alacağı şeyi bilirse, sizinle işbirliğine daha açık olacaktır. Örneğin: “Eğer şimdi odana gidip giyinirsen, oyuncaklarınla oynayabilirsin”.

Muir, "Odası her dağınık olduğunda oyuncaklarını elinden almakla tehdit ederseniz, çocuğunuz sizi dinlemeyecektir" diyor. Çünkü çocuklar her zaman işbirliği yapacak şekilde tasarlanmamıştır. “Sınırları zorlamaları gerekiyor ve aslında bu şekilde bize duygularını düzenlemeye çalıştıklarının sinyalini veriyorlar. Tehditlerin en kötü yanı, bizi çocuğumuzla karşı karşıya getirmeleri ve sürekli çatışma haline sokmaları. Fakat bu ödüllendirme yöntemiyle, hem sınırınız olacak hem de daha az direniş göreceksiniz”.

Pek çok kişi Gen'e bu tavsiyesi ve çocuklarının neden yaramazlık yaptığına ışık tuttuğu için teşekkür etmiş.

Bir anne, "Küçücük bir cümle değişiminin bu kadar fark yaratabilmesi inanılmaz," dedi. Bir başkası ise, "Artık her şey çok mantıklı, teşekkür ederim," diye yazdı.