Conrad Istanbul Bosphorus'ta Anneler Günü'ne özel brunch keyfi

Tarihi yarımada ve boğaz manzarasına sahip Manzara Restaurant’ta, Executive Şef Ziya Çıkrıkçı ve deneyimli ekibi tarafından Anneler Günü için hazırlanan brunchta, birçok farklı lezzetle birlikte sunulan keyifli atmosferde, annenizle yaşayacağınız özel anlarınıza bir yenisini eklemeye ne dersiniz?

Geleneksel zengin kahvaltı büfesinin yanı sıra, tuzda pişirilmiş levrek, füme balık, bebek karides salatası gibi deniz ürünleri köşesinden, kuzu tandır, ağır ateşte pişirilmiş antrikot ile sunulan sıcak istasyona kadar birçok eşsiz lezzet Anneler gününüze eşlik ediyor. Tatlı istasyonun da ise kruvasandan, berlinere, New York usülü cheesecakeden, vişne crumble tarta kadar birçok özel tarifin bulunduğu menü, gününüze ayrı bir tat katacak.

12:00 – 15:00 saatleri arasında servis edilecek bruncha canlı piyano performansının eşlik edeceği bu özel günde, köpüklü şampanya ikramıyla birlikte renkli ve lezzet dolu bir gün sizleri bekliyor.

Anneler Günü’nde hediye arayışı içinde olanlara ise Conrad Spa Soul, canlandırıcı vücut bakım ritüeli ‘Argan Release’ için tüm mayıs ayı boyunca yüzde 30 indirim ile farklı bir alternatif sunuyor.

Charme d’Orient ürünlerinin kullanıldığı, toplamda 90 dakika süren ve üç aşamadan oluşan bu bakım, hücre yenilenmesine yardımcı, antioksidan özelliği bulunan pembe kil, şeker kristalleri ve argan kabuklarından oluşan peeling ile başlıyor. Cildi besleyen minerallerle dolu sıkılaştırıcı ve yatıştırıcı özelliklere sahip, cilt elastikiyetini arttıran ve argan yağıyla hazırlanan Ghassoul kil maskesi ile devam ediyor ve cildin kurumasını önleyen ve yeniden yapılanmasını sağlayan, arı balmumu ve E vitamini içeren ilk soğuk preslenmiş Argan Yağı masajı ile sonlanıyor.

Brunch rezervasyonu için: 0212 310 2628

Spa rezervasyonu için: 0212 310 25 25

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