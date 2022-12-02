Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilen Çöp Adam dizisi, ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi StarTV ekranlarında izleyici ile buluştu. Çöp Adam dizisinin oyuncuları, konusu ve fragmanına yakından bakalım...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KÜNYE

Kanal: STAR

Yayın günü: Çarşamba 20:00

Dizinin özeti: Dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Senaryo: Melek Gençoğlu ve Su Ersöz

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NE?

Tamer ve Peri büyük aşkları için birçok sınavdan geçeceklerdir. Tamer aslında Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratmıştır. Saplantılı aşkı olan Tamer, zamanla sevgisini daha yumuşatacak ve duygusal bağa dönüştürecektir.

ÇÖP ADAM DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu dizi yayına girdiği gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" demişti.

Hikaye hakkında ipuçları veren Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.





"ÇÖP ADAM DÜNYACA ÜNLÜ BİRİ"

Ayrıca şu bilgileri verdi: "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Çöp Adam dizisi 30 Kasım Çarşamba günü Star TV ekranlarında yayına girecek.

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan,

Elçin Sangu,

Sedef Avcı,

Füsun Demirel,

Salih Kalyon,

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu,

Hülya Şen,

Cankat Aydos,

Büşra Çam,

Şeyda Terzioğlu,

Gülizar Nisa Uray,

Eylül Uğan,

Sinan Albayrak.

ÇÖP ADAM DİZİSİ FRAGMANI