Show TV'nin yeni dizisi Sipahi'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Sipahi için geri sayım başladı. Fragmanı ile birlikte birçok kişinin dikkatini çekmeyi başara Sipahi dizisinin konusuna, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

Sipahi dizisi künyesi

Kanal: Show Tv

Yayın günü: 12 Aralık Pazartesi 20:00

Dizinin özeti: Dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu ediniyor.

Başrol oyuncuları: Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık

Yönetmen: Hakan İnan

Senaryo: Ali Doğançay

Sipahi dizisi konusu

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Sipahi dizisi ne zaman başlıyor?

Show Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Sipahi, ilk bölümü ile 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Sipahi dizisi oyuncu kadrosu

Sipahi dizisi oyuncu kadrosunda;

Kaan Yıldırım,

Özge Gürel,

Kerem Alışık,

Sinan Tuzcu,

Erkan Bektaş,

Başak Gümülcinelioğlu,

Nurettin Sönmez,

Çağdaş Onur Öztürk,

Serhat Nalbantoğlu,

Emre Bulut,

Gözde Okur,

Elit Andaç Çam,

Zeynep Oymak,

Berrin Arısoy

Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi dizisi fragmanı