Daha 17 21. bölüm fragmanı yayınladı: Birini öldürdü ve unuttu!

Daha 17 dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölümden ipuçları sunan fragman, dizinin takipçilerini yaşanacak gelişmelere dair meraklandırdı.

DAHA 17 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

DAHA 17 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras, Teoman'ı geçmişin karanlığından kurtarmaya kararlıyken Akkaya villasına yapılan polis baskını bütün dengeleri değiştirir. Hakan ve Şebnem gözaltına alınırken Leyla ile Teoman evlerinden ve ailelerinden uzak kalır. Teoman devlet yurduna yerleştirilir. Şebnem'in isteğiyle kardeşini yalnız bırakmayan Aras, aynı çatı altında geçirdikleri iki günde ona hiç olmadığı kadar yaklaşır.

Ancak Şebnem, ailesini kurtarmak için tehlikeli bir anlaşma yaparken Leyla'nın bastırılmış çocukluk anıları geri döner. Uğur'un izini süren Aras ile Serhat'ın öldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Teoman, Akkayaların sakladığı gerçeğe yaklaşmaktadır.