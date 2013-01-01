Akşam sefası çiçeğinin özellikleri neler? Bakımı için neler yapmalısınız?
Akşam sefası (Mirabilis jalapa), çok yıllık bir süs bitkisidir. Çabuk gelişir ve 1 metreye kadar boylanabilir. Anayurdu Amerika kıtasıdır. Bitkinin yumru oluşturan sağlam bir kök yapısı; yuvarlak kesitli, yeşil renkli, içi dolu ve dayanıklı bir gövdesi vardır. Yeşil renkli, derin damarlı ve ucuna doğru sivrilen yaprakları oval biçimlidir. İşte onun hakkında bilmeniz gerekenler:
* Havanın ve toprağın ısındığı ilkbaharda tohumlarını ekebilirsiniz.
* Tohumlarının çimlenme süresi 2-3 haftadır.
* Güneşli günlerde çiçekleri akşama doğru açar, gece açık kalır ve sabah güneşi görünce kapanır.
* Çicekleri çok renklidir.
* Ilık ortamları sever.
* Bol bol açan çiçeğiyle ekildiği bahçeye renkli bir görünüm katan akşam sefaları, yetiştirilmesi kolay bir bitki türüdür.
* Çok fazla gelişmesini istemiyorsanız, küçük boydayken onu seyreltme yoluna gitmelisiniz.