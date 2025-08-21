Bu sonbahar ev dekorasyonunda öne çıkan 5 renk

Yazın tam ortasındayken bile unutmamak gerekir: Sonbahar çok uzak değil. Sıcak günler yerini serinliğe bırakacak, yaz tatilleri sona erecek ve büyük olasılıkla evde daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. Eğer yaşadığınız alanın bir yenilenmeye hatta belki de köklü bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, şimdi planlamaya başlamak için harika bir zaman. Bir odaya yeni bir soluk kazandırmanın en kolay yolu ne mi? Renk.

İster duvarlarınızı boyayın, ister yeni mobilyalar alın ya da sadece birkaç küçük aksesuar ekleyin… İç mimarların bu sonbaharda ev dekorasyonuna hâkim olacağını öngördüğü beş rengi sizin için derledik:

1 – Bitter Çikolata Kahvesi

Tasarımcı Tula Summerford, sonbahar için çikolata kahvesi tonlarına adeta tutkun olduğunu söylüyor.

“Tüm odayı parlak kahve tonlarıyla kaplamayı, bu sıcaklığı fildişi, yumuşak altın ve tereyağı sarısı gibi nötr ve dokulu kumaşlarla dengelemeyi çok seviyoruz,” diyor. “Her zaman hayvan desenli kumaşları kullanırım genellikle bir berjer ya da yastıklarda. Ceviz ağacı ve altın detaylı mobilyalar vazgeçilmez.”

Summerford, tüm bu tonları özel tasarım soyut sanat eserleriyle birleştirerek uyumlu ve etkileyici bir atmosfer yarattığını da ekliyor.

Neden çikolata kahvesi? Çünkü bu renk hem trend hem de zamansız bir şıklık sunuyor. Nötr kategorisine girse de derinliğiyle güçlü bir ifade yaratıyor.

2 . Patlıcan Moru (Aubergine)

“Aubergine”, yani patlıcan moru, sonbaharın gözde renklerinden biri olacak. Bu renk derin ve duygusal bir renk paletinin parçası olarak öne çıkıyor.

Sonbahar için ev tasarımında çok daha toprak tonlarına yönelen, katmanlı bir dönüşüm görüyoruz. Patlıcan moru, sıcak metaller, zengin mermerler ve traverten ya da ham meşe gibi doğal dokularla harika bir uyum sağlıyor.

3. Şarap Kırmızısı

Patlıcan morunun koyu havasını seviyor ama daha kırmızı bir ton mu arıyorsunuz? O halde şarap kırmızısı tam size göre. Bu mermerin derin kırmızı damarları, son dönemde masa lambalarında ve yan sehpalarda oldukça tercih ediliyor.

Taş ve mermerlerdeki bu cesur tercihler, evin diğer bölümlerine de doygun renklerin taşınmasını sağlıyor.

4. – Tereyağı Sarısı (Butter Yellow)

Bu yaz modasında sıkça gördüğümüz tereyağı sarısı, iç mekânlara da taşınıyor.

Bu renk iç tasarımda da giderek daha fazla yer bulacağını söylüyor.

Yumuşak tonlu tereyağı sarısı; kahvaltı köşeleri, yatak odaları ve masa dekorasyonlarında sıcak, neşeli bir vurgu rengi olacak.

5. – Buğulu Yeşiller (Murky Greens)

Favori sonbahar renklerinden biri de doğadan ilham alan buğulu yeşil tonları. Bu tonları keten çiçek desenlerinde, mutfak dolaplarında, Fransız tarzı ocaklarda ve daha pek çok alanda göreceğiz.

Bu hafifçe soluk, sakinleştirici yeşil tonlar; mekânlara hem sofistike hem de doğal bir his katıyor.