Bu yılbaşı için 10 ev yapımı dekorasyon fikri

'Kendin Yap' dekorasyonlarıyla her şeyi tercihlerinize, bütçenize ve genel temanıza göre ayarlayabilirsiniz.

BU YILBAŞI İÇİN 10 DEKORASYON FİKRİ

1. Potpuri kaynatma kavanozları

Bu kulağa eski moda ve rustik gelebilir ancak evinde güzel bir Noel kokusunu kim sevmez ki? Ev yapımı potpuri kaynatma kavanozları yavaş yavaş popülerlik kazanıyor ve ev yapımı Noel dekorunda önemli bir hale geliyor.

Herkes farklı kokuları tercih eder. Öyleyse işinize yarayanları bulun ve bunları kavanozunuza ekleyin. Erken başlayın çünkü çiçeklerin, şifalı otların ve baharatların kuruması ve kokularını yaymaya başlaması bir ay kadar sürebilir.

2. Şişe ağaçları

Eski, boş bardak bira, soda veya şarap şişeleriniz bu iş için kullanışlı olacaktır. Yalnızca boş şişelere, boyaya, çiçeklere, ince dallara veya mumlara ihtiyacınız var. Bu projeyle yaratıcı olmanız gerekecek. Şişelerin üzerine Noel resimleri, karikatürler veya basit, sevimli çizgiler çizebilir veya boyayabilirsiniz.

En sevdiğiniz renkleri veya yalnızca sıradan kırmızı, yeşil ve beyaz Noel renklerini kullanın. Şişelerin kurumasını bekleyin ve bunları çiçek veya mumluk olarak kullanın.

3. Dalgaların karaya attığı odun ağacı

Kıyıda yaşıyorsanız veya dalgaların karaya attığı odunlara erişebiliyorsanız, bu sizin mükemmel yılbaşı projeniz olacaktır. Dalgaların karaya attığı odunları toplayın, bunları şeritler veya ince bir tel kullanarak bağlayın ve ardından bir Noel ağacına benzeyecek şekilde şekillendirin.

Alttan uzun bir parçayla başlayın, ardından yukarı çıktıkça boyutu art arda azaltın. Diğer dalgaların karaya attığı odun Noel ağacı süsleme çeşitlerini bulabilir veya kendi versiyonunuzu geliştirebilirsiniz.

Dalgaların karaya attığı odun ağacınızı süslemek için Noel küreleri, süs eşyaları, süslemeler ve heykelcikler gibi farklı Noel dekorasyon süsleri kullanın. Artık bir Noel ağacına çok fazla para harcamanıza gerek kalmayacak.

4. Mini İskandinav keçe ağaçları

Mini Noel ağaçlarıyla asla yanlış yapmış olmazsınız. Bu ev yapımı İskandinav keçe ağaçlarını yapmak için ihtiyacınız olan tek şey keçedir. Bir makasa ihtiyacınız olacak ama sanırım bu evde kolayca bulunabilir. Yapılması kolaydır ve renkleri favorilerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bunları geniş Noel ağacınıza asmak yerine, bir demet yapıp sehpanızın üzerine yerleştirebilirsiniz. Bunları süslemek için farklı şekiller ve figürler de ekleyebilirsiniz.

5. Çelenkler

Noel çelenkler olmadan asla tamamlanamaz. Yüzlerce olmasa da onlarca farklı Noel çelengi arasından seçim yapabilirsiniz. Noel balosu çelenklerinden misafirleriniz için isim şeritli küçük biberiye çelenklerine kadar birçok seçenek vardır. İhtiyacınız olan tek şey yaratıcı olmak.

En yaygın çelenk stilleri arasında meyve çelenkleri, şimşir çelenkleri, çiçek çelenkleri, yeşillik çelenkler, lavanta çelenkler, ortanca çelenkler, manolya çelenkler ve şakayık çelenkler yer alır. Kendiniz ve aileniz için neyin işe yarayacağını seçmekte özgürsünüz.

6. Noel Baba'ya mektuplar için posta kutusu

Bu kullanışlıdır, özellikle de Noel Baba'ya bir şeyler söylemek isteyen küçükleriniz varsa. Noel Baba'ya mektuplar için posta kutusu, küçük çocuklarınızın anılarını saklamanın eğlenceli ve yaratıcı bir yoludur. Ayrıca boş köşelerinize ve koridorlarınıza harika bir katkıdır.

Evinize daha fazla güzellik ve sıcaklık katmak için posta kutunuzun üstüne çiçekler ve diğer dekorları da koyabilirsiniz.

7. Asılı kar taneleri

Ev yapımı asılı kar taneleri, bu tatilde küçük çocuklarınıza sürpriz yapmanın başka bir eğlenceli yoludur. Bunların iyi bir yanı da onları yalnızca Noel'de kullanmamanızdır; onları hala bütün kış açık bırakabilirsiniz. Bunları doğum günleri ve buluşmalar gibi diğer kış kutlamaları için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca çocuklarınızın yardımıyla ya da onları yalnız bırakıp geceleri bir sürprizle uyanmaları için bir yere kaldırabilirsiniz.

8. Kitap ağacı

Kitaplarınızı güzel bir Noel ağacı şekline göre yeniden düzenleyin ve aralarını yılbaşı süsleri, yeşillikler ve çam kozalakları ile süsleyin. Daha geniş bir taban oluşturmak için alttan daha fazla kitapla başlayın ve Noel ağacını şekillendirmek için sayıyı yukarıya doğru azaltın.

İlham alabileceğiniz, çevrimiçi olarak bulabileceğiniz bir ev yapımı kitap ağacı oluşturmanın farklı yolları vardır.

9. Noel Köyü

Ailenizi ve arkadaşlarınızı büyüleyecek güzel bir Kendin Yap Noel köyü oluşturmak için Cricut yapıcıyı kullanabilirsiniz. Daha sonra boş raflarınızda veya evinizin bir köşesinde bir nakış kasnağı içerisinde muhteşem bir şekilde sergileyebilirsiniz.

Ayrıca tüm çoraplarınız için veya her aile üyesi için bir Noel köyü çorap askısı da yapabilirsiniz.

10. Dekore edilmiş rustik dallar

Küçük ağaç dallarını kesin ve tohumlarla, yeşilliklerle, çiçeklerle ve süs eşyalarıyla süsleyin. Mükemmel bir Noel havası için bunları ön kapınıza veya evinizin içindeki bir duvara asabilirsiniz. Mükemmel bir ev yapımı rustik ağaç dalı yapmanıza yardımcı olacak yaratıcı Noel fikirleri bulabilirsiniz.