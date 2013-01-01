* Heygirl dergisinden alınmıştır.
Malzemeler
• Büyük zımba
• Süslemek için danteller
• Mısır gevreği kutusu
• Yapıştırıcı
• Düğmeler
• Renkli el işi kağıdı
• Makas
• Cetvel
• Kalın uçlu kalem
• 25-50 adet çizgisiz kağıt
Nasıl yapacaksınız?
Öncelikle
çizgisiz kağıtları ortadan ikiye. eni geniş olacak şekilde katlayın.
Daha sonra karton kutuyu da tek taraftan kesip kağıtların ölçüsüne göre
şekillendirin. Kestiğiniz bu karton defterin dışı olacak. Kağıtları
içine koyup. Son düzeltmeleri yapın. Çıkıntıları dikkatlice kesin.
Şimdi
kağıtları dış kaba zımbalamanız gerekiyor. Klasik küçük zımbalar yerine
büyük zımba bu konuda daha iyi olur. Daha sonra sıra defterin dış
kabını süslemekte. Renkli el işi kağıdını keserek defter kabını
kaplayabilir, düğmeler ve dantellerle süsleme işlememini
yapabilirsiniz.