Dilediğiniz boyutta, istediğiniz renklerde defterinizi kendiniz yapın!

Nasıl yapacaksınız?



* Heygirl dergisinden alınmıştır.• Büyük zımba• Süslemek için danteller• Mısır gevreği kutusu• Yapıştırıcı• Düğmeler• Renkli el işi kağıdı• Makas• Cetvel• Kalın uçlu kalem• 25-50 adet çizgisiz kağıtÖncelikle çizgisiz kağıtları ortadan ikiye. eni geniş olacak şekilde katlayın. Daha sonra karton kutuyu da tek taraftan kesip kağıtların ölçüsüne göre şekillendirin. Kestiğiniz bu karton defterin dışı olacak. Kağıtları içine koyup. Son düzeltmeleri yapın. Çıkıntıları dikkatlice kesin.Şimdi kağıtları dış kaba zımbalamanız gerekiyor. Klasik küçük zımbalar yerine büyük zımba bu konuda daha iyi olur. Daha sonra sıra defterin dış kabını süslemekte. Renkli el işi kağıdını keserek defter kabını kaplayabilir, düğmeler ve dantellerle süsleme işlememini yapabilirsiniz.