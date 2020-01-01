Ev dekorasyonunda ufak tefek değişiklikler yapmanın modumuz üzerinde nasıl kocaman etkileri olduğunu biliyoruz. Renklerin dilinden konuşmayı sevenler için dekorasyon dünyasında yenilikler bitmiyor. Eviniz için doğadan ya da aykırı renklerden ilham alıp yepyeni ve cesur adımlar atmaya ne dersiniz? Belki sadece bir koltuğun rengini değiştirmek bile güncel trendleri yakalamanıza yardımcı olacak.
Mandalina ve zeytin yeşili
Bir arada düşününce temelde turuncu ve yeşili bir araya
getirmek riskli, göz yoran ve fazla iddialı bir fikir gibi gelebilir. Ancak
mandalinanın canlı turuncusu, zeytin yeşilinin küçük dokunuşlarıyla özellikle
yazlık evlerde 70’ler havası estirecek.
Pudra ve maun rengi
Antika görünümlü veya gerçekten antika ahşap mobilyaların
nostaljik havasına eşlik edecek en güzel renklerden biri pudra pembesi. Açık
renkleri kullanmayı seviyor ama beyaz veya bej dışında bir alternatif
arıyorsanız duvarlarda pudrayı, mobilyalarda maunu tercih edebilirsiniz.
Nane yeşili ve açık gri
Mutfakta yenilik yapmak isteyenler ya da yatak odasına
farklı bir esinti taşımak isteyenler için artık toz pembe ve grinin yerini
yepyeni bir çift alıyor; nane yeşili ve açık gri. Zeminde ve mobilyalarda açık
gri, detaylarda mint yeşili kullanarak dengeli bir görünüm yaratabilirsiniz.
Deniz mavisi ve kiremit rengi
Doygun renkler mimarinin gücünü dengeler diyen tasarımcılara
kulak verin çünkü onlar en doğrusunu biliyor. Evin genelinde deniz mavisinin
huzur veren tonunu kullanıyorsanız, biraz dikkat çekmek için perdeleri bordo
renkte kullanabilirsiniz.
Şeftali rengi ve siyah
Şeftali renginin birçok tonu var ve son dönemlerde bunların
her biri diğerinden daha popüler. Dolayısıyla eve biraz sıcak tonlar dahil
etmek isteyenler için şeftali en şık alternatiflerden biri. Ama bu rengi
alışılmadık bir şekilde sunmak istiyorsanız yanına siyah ekleyebilirsiniz.
İlginç bir kontrast olacağından eminiz.