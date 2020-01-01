Son yıllarda trendlerin ilk sıralarında olan İskandinav dekorasyon modasının sade havasından ya da mavi ve beyazın mükemmel uyumundan sıkılanlar için yeni önerilerimiz hazır.

Ev dekorasyonunda ufak tefek değişiklikler yapmanın modumuz üzerinde nasıl kocaman etkileri olduğunu biliyoruz. Renklerin dilinden konuşmayı sevenler için dekorasyon dünyasında yenilikler bitmiyor. Eviniz için doğadan ya da aykırı renklerden ilham alıp yepyeni ve cesur adımlar atmaya ne dersiniz? Belki sadece bir koltuğun rengini değiştirmek bile güncel trendleri yakalamanıza yardımcı olacak.

Mandalina ve zeytin yeşili





Bir arada düşününce temelde turuncu ve yeşili bir araya getirmek riskli, göz yoran ve fazla iddialı bir fikir gibi gelebilir. Ancak mandalinanın canlı turuncusu, zeytin yeşilinin küçük dokunuşlarıyla özellikle yazlık evlerde 70’ler havası estirecek.

Pudra ve maun rengi





Antika görünümlü veya gerçekten antika ahşap mobilyaların nostaljik havasına eşlik edecek en güzel renklerden biri pudra pembesi. Açık renkleri kullanmayı seviyor ama beyaz veya bej dışında bir alternatif arıyorsanız duvarlarda pudrayı, mobilyalarda maunu tercih edebilirsiniz.

Nane yeşili ve açık gri





Mutfakta yenilik yapmak isteyenler ya da yatak odasına farklı bir esinti taşımak isteyenler için artık toz pembe ve grinin yerini yepyeni bir çift alıyor; nane yeşili ve açık gri. Zeminde ve mobilyalarda açık gri, detaylarda mint yeşili kullanarak dengeli bir görünüm yaratabilirsiniz.

Deniz mavisi ve kiremit rengi





Doygun renkler mimarinin gücünü dengeler diyen tasarımcılara kulak verin çünkü onlar en doğrusunu biliyor. Evin genelinde deniz mavisinin huzur veren tonunu kullanıyorsanız, biraz dikkat çekmek için perdeleri bordo renkte kullanabilirsiniz.

Şeftali rengi ve siyah





Şeftali renginin birçok tonu var ve son dönemlerde bunların her biri diğerinden daha popüler. Dolayısıyla eve biraz sıcak tonlar dahil etmek isteyenler için şeftali en şık alternatiflerden biri. Ama bu rengi alışılmadık bir şekilde sunmak istiyorsanız yanına siyah ekleyebilirsiniz. İlginç bir kontrast olacağından eminiz.