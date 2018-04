Dünyanın en ünlü ördeği Türkiye’de!

Günlük hayata neşe ve heyecan katan sevimli karakter B.Duck artık Türkiye’de...

Ev dekorasyonundan ofis malzemelerine, moda aksesuarlarından karakter kumbaralarına kadar birçok tasarımı ile artık hep bizimle!



Sıradan ördeklerden farklı olarak B.Duck...

tasarladığı müthiş ve kullanışlı ürünler ile mutluluğu ve eğlenceyi her yaştan insan ile paylaşıyor.

B.Duck’ı nerede isterseniz, o hep sizin yanınızda. Sevimli banyo setlerinden kullanışlı çantalarına, karakter kumbaralardan anahtarlıklarına, kurtarıcı şemsiyelerinden günlük zımbalarına kadar geniş tasarım yelpazesi ile B.Duck, her yaşa hitap ediyor, her anınızı pozitifleştiriyor!

Siz de hayatınıza, sevdiklerinize ya da çocuğunuzun hayatına bu gülümsemeyi katmak ve B.Duck ailesine dahil olmak istiyorsanız B.Duck tasarımlarından birini edinebilirsiniz.

Parıldayan gözleri, şişkin dudakları ve pofuduk göbeği ile B.Duck, sizi her zaman şaşırtacak ve gülümsetecek. B.Duck’ın yenilikçi ürünleri ile sevdiklerinize eşsiz hediyeler vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü B.Duck ile herkes mutlu olabilir.



B.Duck tasarımları D&R mağzalarında, çok yakında Boyner'lerde!