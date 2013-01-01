Ev temizliği için 40 pratik fikir

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Günlük hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler ile hayat daha rahat! İşte çok işinize yarayacak 40 püf noktası!

1. YER TAHTALARINIZ IŞILDASIN

Temiz yer tahtalarının en büyük düşmanlarından biri de sudur. Yerdeki küçük lekelerin iyice temizlenmesini istiyorsanız, suyun içine biraz sirke katarak yerleri silin. Zeminin anında pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.



2. BEMBEYAZ DANTELLER

Beyaz dantellerinizin çok daha beyaz görünmesi için onları ütülemeden önce kaynamış süte batırın.



3. HASIRLARINIZI KORUYUN

Hasır iskemleleri ve masaları, arada bir oksijenli su ile silerseniz, pırıl pırıl görünümlerini korunduklarına şahit olursunuz.



4. DUVAR KAĞIDI LEKELERİNE SON

Duvar kağıdı üzerindeki kurşun kalem, parmak izi ve kir lekelerini deterjanla silmeye kalkışmayın. Bu lekeleri bir silgiyle silerek kağıtlarınızı temizleyebilirsiniz.



5. EVİNİZ MİS GİBİ KOKSUN

Evinizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.



6. ETKİLİ KÜLLÜK TEMİZLİĞİ

Sigara külünden kararmış tablaları limon suyuyla ovun. Ziftin kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Ayrıca küllüklerdeki lekeleri, tuzlu limonla ovarak temizleyebilirsiniz.



7. İNATÇI CAM LEKELERİ DERT DEĞİL

İnatçı cam lekelerinden kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Sakın bu lekeleri tel veya benzeri cisimlerle çıkarmaya çalışmayın. Orlonbez üzerine krem deterjan dökerek temizleyin. Böylece camı çizmemiş olursunuz. Ayrıca pencere camlarınızı pırıl pırıl yapmak için temizlik suyuna bir tutam tuz ilave edip camları bu su ile de silebilirsiniz.



8. KOLTUK TOZUNA SON

Elektrik süpürgeniz yoksa ve koltuklarınızın tozunu almanız gerekiyorsa, şu yöntemi uygulayın; tozunu alacağınız eşyanın üstüne nemli bir bez yayın, beze sopa ile vurarak tozunu çıkarın. Çıkan toz nemli beze yapışacağından hem oda tozlanmaz, hem de koltuğunuz tertemiz olur.



9. MİS KOKULU GİYSİLER

Elbiselerinizin güzel kokmasını istiyorsanız, pamuğu kolonya veya parfümle ıslatıp dolabınıza asın. Bu çok basit yöntemle dolabınızdaki diğer giysiler de güzel kokacaktır.



