Birçok insan Bonzai yetiştirmeye hali hazırda yetişmiş bir ağacı online veya çiçekçiden alarak başlıyor. Şüphesiz ki bu da başlamak için iyi bir yöntem ama çok daha ilginç (ve tabi çok daha ucuz) bir yöntem de sıfırdan kendiniz nasıl ağaç yetiştireceğinizi öğrenmek. Özellikle elimizde bolca vakit olan şu günlerde sakinleştirici, huzur verici ve keyifli bir hobi edinmek isterseniz kendi Bonzai ağacınızı yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Bu makalede Bonzai ağacı seçmenin ve yetiştirmenin basit ve kendi kendinize rahatça uygulayabileceğiniz yöntemlerini bulabilirsiniz.

“Bonzai yetiştirmek ne bir yarış ne bir hedeftir. Hiç bitmeyen bir yolculuğun kendisidir”

Bu Japon atasözü Bonzai yetiştirme sanatı ile ilgili çok güzel bir özet aslında. Çünkü Bonzai’nin en kritik tekniği stil vermek. Neyi kast ediyoruz? Ağaç büyüdükçe budayarak, tellerle eğip bükerek hayalimizdeki şekil gibi büyümesini sağlamak...



Budama ağaçları minyatür boyutta tutmak ve onlara kendi özel tasarımımız olan şekilleri vermek için çok temel bir teknik. Bonzai için genellikle bahar ve yaz aylarında büyük çaptaki budamaların yapılması önerilir. Mutlaka kaliteli ve iyi kesen içbükey bir budama makasınız olsun. Neye göre budayacağınız tamamen size kalmış. İnternetten çeşitli örneklere bakıp onları kendinize örnek de alabilirsiniz, kendi yaratıcılığınıza göre ağaca zarar vermeden dilediğiniz şekli de verebilirsiniz. Burada size önerebileceğimiz birkaç püf noktası var aslında

Eğer ağaç ile aynı yükseklikte iki dal varsa birini kesip diğerini tutabilirsiniz

Eğer dallardan biri diğerlerinden çok farklı dönmüşse ve şekli bozuksa kesebilirsiniz

Ağacın tepesinde orantısız şeklide kaldın dallar varsa kesebilirsiniz.

Bir diğer önemli Bonzai stil verme tekniği de tel kullanmak. Eloksallı alüminyum veya tavlanmış bakır tek kullanarak dalları dilediğiniz gibi eğip bükebilir ve şekil verebilirsiniz. Dallar büyüyüp kalınlaştıkça teller zarar verecektir, çıkarmayı unutmayın.



Bonzai budamak işin en eğlenceli kısmı aslında...





Bonzai Bakımı

Çok sulama veya kuruma Bonzai ağaçlarının ölmesinde ilk sırada gelen sebep. Çok sularsanız kökleri çürür, ama Bonzai saksıları genelde çok küçük olduğundan da çabuk kurur. Dengeyi nasıl kuracağız diye sorarsanız sürekli kontrol ederek, ağacın durumuna bakıp karar vererek ideal sulama süresini bulabilirsiniz. 2 yılda bir de saksısını değiştirirseniz yeterli olacaktır.



Son olarak da gübre veya besleyici solüsyonlar konusu var. Çok küçük saksılarda yetiştiği için topraktan diğer büyük saksı bitkileri kadar mineral alamaz Bonzai ağacınız. O yüzden özellikle büyüme aylarında (bahar-yaz gibi) sıvı veya katı gübreler ya da besleyiciler eklerseniz sağlığı mükemmel bir Bonzai yetiştirebilirsiniz.



Gördüğünüz üzere aslında birçok bitki ile aynı prensiplerle yetişen Bonzai ağaçlarına bakmak çok da zorlu değil. Biraz sevgi biraz ilgi biraz yaratıcılık, size muhteşem ve özel bir bitki olarak geri dönebilir.

