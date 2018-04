Her mevsim farklı

Soğanlardan uyanan renk renk, dalları neşelendiren güzeller keşfedilmeyi bekliyor.

Yazı: Selen Okan/EvBahçe



Kimi çiçek vazoları süsler, kimiyse toprak içinde tüm güzelliğiyle salınır. İster iç mekanda olsun, ister pencere önünde ya da balkonda hiç fark etmez! Çiçek her mevsim her haliyle göze güzel görünür. Işıltısıyla insanın yüreğini ısıtır. Ancak bu mevsim, diğerlerine göre biraz daha şımarık. Yüzünüzde tebessüme yol açacak çiçekleri her yere yerleştirin. Nergisler, laleler, sümbüller ve diğerleri... Farklı türleri tek başına kullanarak veya birkaç türü karıştırarak renkli aranjmanlar hazırlayabilirsiniz.