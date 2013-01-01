Yeni IKEA Kataloğu beklentilere veda ederken gerçek yaşama merhaba diyor...

32 dile çevrilerek, tam 211 milyon adet basılan, farklı ülkelerde, farklı dillerde, farklı zevklere sahip milyonlarca insanın ilham kaynağı IKEA Kataloğu'nun heyecanla beklenen yeni sayısı çıktı! Yeni IKEA Kataloğu evlerde gerçek yaşama değinerek evin her alanında keyif dolu bir yaşam için ilham veriyor. “Sizin eviniz, sizin keyfiniz; özgürce kendinizi ifade ettiğiniz bir yaşam alanı yaratın" önerisiyle çıkan yeni kataloğu, bu yıl dekorasyonda ezberleri bozduracak fikirlerle, herkesi kendi evinin mimarı olmak için cesaretlendiriyor.

Günlük hayatta herkesi kendi iç sesini dinlemeye, ev yaşantısına kendi tarzını yansıtmaya ve belki de en önemlisi, herkesi kendisi olmaya çağıran yeni IKEA Kataloğu, çok yakında kapılarda olacak.













Bu yılın kataloğu daha farklı!



IKEA Kataloğu bu yıl zor anlaşılan yemek tariflerini bir kenara bırakıp muftakta yeni tatlar deneyenleri, evi ev yapan ayrıntıların önemini keşfedenleri ve çok daha fazlasını anlattığı 13 özgün hikâyeye yer veriyor. Günlük yaşamdan ilham alan IKEA değerlerini, okuyucularına çok daha iyi aktaracak bu hikâyeler aslında IKEA’nın gerçek yaşamlardan edindiği iç görüleri nasıl tasarımlarına aktardığını da açıklıyor.

Evde ve günlük hayatta tüm ihtiyaçları karşılayacak pratik çözümler sunan IKEA Kataloğu’nun neredeyse her sayfası; gerçek hayattan ilham alarak tasarlanan, ihtiyaçların en az tarz ve tasarım kadar önemsendiği çeşit çeşit ürünle dolu.





Evlerde günlük yaşama merhaba. Peki ama nasıl?

IKEA Kataloğu sunduğu çözümlerin okuyucularının hayatlarına kolayca uygulanabilmesi fikrinden yola çıkarak hazırlandı. Ev dekorasyonunun bazen zor olabildiğini, çok fazla değişkenin değerlendirilmesi gerektiğini iyi bilen IKEA, kataloğunda yer verdiği, kolay uygulanabilir çözüm önerileriyle bu işi kafa karıştırıcı olmaktan çıkarıp eğlenceli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu da hem fonksiyonel, hem de kişisel ihtiyaçlara cevap veren bir ev yaratmak mümkün oluyor.





Evlerde daha “sürdürülebilir” bir yaşam...

İnsanların daha sürdürülebilir bir yaşam sürme isteği günden güne artıyor. Hatta bir çok kişiye göre artık tek alternatif “daha doğal bir yaşam”. İnsanların evlerinde kendi sebzelerini yetiştirdiğini, evlerinde daha doğal yaşama yer vermek istediklerini söyleyen IKEA, yeni kataloğuyla bu harekete destek oluyor ve okuyucularına bu alanda kolay uygulanabilir çözümler sunuyor.













Yepyeni ürünler...

Bu yılın heyecan verici ürünleri arasında; baskılı desenler ve masif malzemelerden yapılmış yemek odası mobilyalarına odaklanan SÄLLSKAP ile uzun zamandır beklenen, eğlenceli, akıllı ve evin çok farklı alanlarında kullanıma uygun, mobil ürünlerin bulunduğu 2017 IKEA PS koleksiyonları yer alıyor. Yepyeni desen, malzeme, renk ve ürünün bir arada bulunduğu yeni IKEA Kataloğu, bu yıl da, sene boyu evlerde dekorasyon konusunda bir başvuru kaynağı olmaya devam edecek.













Dijital katalog deneyimi!

Bu yıl yine milyonlarca eve girecek IKEA Kataloğu, dijital ortamda da günümüzün teknolojilerine uygun olarak yeniden tasarlanan uygulamasıyla iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar, tabletler ve 4. nesil Apple TV ile uyumlu çalışıyor. Uygulama, kataloğun salt dijital bir versiyonu değil, daha genişletilmiş ve zenginleştirilmiş bir versiyonu olarak sunuluyor.





"Odayı dolaşma" fonksiyonu sayesinde, bir odanın içini 360 derece açıyla görebilmek, evde dolaşmak veya mutfağa göz atmak mümkün. IKEA ürünlerinin görünüm ve fonksiyonları, bu etkileyici yeni yöntemle çok daha iyi keşfediliyor. Ürünleri çok daha iyi keşfetmenin bir diğer yolu ise sanal gerçeklik uygulaması. Bu uygulama, mobil cihazlar kullanılarak ürünleri, evlerin içinde nasıl göründüklerine dair fikir veriyor.

