Koltuk takımı modelleri içinde klasik modeller, L koltuklar ve berjerleri sayabiliriz. Koltuk takımı seçerken iskelet sağlamlığı, sünger ağırlığı, kumaş türü ve yerden yüksekliği gibi detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Evlerde en çok vakit geçirdiğimiz alanlar salonlar ve oturma odaları. Koltuk takımları ise uzun süre kullanılması planlanan mobilyalardan biri. İyi bir koltuk takımı almak evinize yapacağınız önemli bir yatırım. Koltuk takımı alırken ilk olarak renk ve tasarımının salonun dekorasyonuna uygunluğu göz önünde bulundurulur. Ancak koltuk takımı seçerken pek çok kıstas vardır. Koltuk takımları modellerine geçmeden önce, koltuk takımı alırken dikkat edilmesi gereken detaylara gelin birlikte göz atalım.





Koltuk Takımı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Koltuk takımları için dikkat edilmesi gereken ilk nokta iskelet. İskeletin sağlamlığı koltuk takımınızı uzun yıllar kullanmanızı sağlar. Profil, sunta gibi malzemeler uzun süreli kullanım için ideal değildir. Gürgen, kayın ağacı gibi ağaçlardan yapılmış iskelete sahip koltukları tercih ederseniz memnun kalırsınız. Koltuk takımları için ikinci önemli nokta süngerin gramajı. Ağır gramajlı olan süngerleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Üçüncü nokta ise koltuk takımının ebatları. Salonunuzun ölçüsüne uygun bir koltuk takımı hem hoş görünür hem de kullanımı kolay olur. Koltuk takımları için dikkat etmeniz gereken bir diğer detay kumaş türüdür. Goblen, kadife, şönil tarzı kumaşlar salon için idealdir. Son yıllarda çokça tercih edilen bir diğer kumaş türü ise tay tüyü. Leke tutmaması ve yumuşak yapısı ile tay tüyü özellikle çocuklu ailelerin favorisi. Koltukların yerden yüksekliği, oturma alanı genişliği, sırt yaslanma kısımları da dikkat edilmesi gereken detaylardır. Bunun için koltuğa oturduğunuzda 90 derecelik bir açı oluşup oluşmadığını kontrol etmeniz yeterli. Eğer açılanma fazla ise o koltuk sizin için rahat bir oturma olanağı sunmaz. Koltuk takımları için dikkat edilmesi gereken son detay da firmanın garanti süresi ve satış sonrası verdiği hizmettir.









Klasik Koltuk Takımı

Klasik koltuk takımları arasında en çok tercih edilen gruplar; bir adet üçlü, bir adet ikili ve iki adet tekli koltuktan oluşan takımlardır. Son yıllarda firmalar tekli koltuk sayısını bire indiren gruplar yapıyorlar. Bu gruplama klasik formlara modern bir görüntü kazandırıyor. Klasik koltuk takımları arasında; yere mesafesi en fazla olanları ve kumaş olarak kadife, goblen gibi kumaşlardan oluşan çökme yapmayan sert süngerli koltukları sayabiliriz.





L Koltuk

Hayatımıza büyük kolaylık getiren L koltuklar, aile üyelerinin aynı zamanda uzanıp aynı zamanda oturmasına olanak sağlıyor. Salonumuzda boş kalan köşeyi değerlendirmemizi sağlayan ve tekli bir koltukla kombine edildiğinde koltuk takımı görüntüsü veren L koltukları son yıllarda çok sevdik ve benimsedik. İkea’nın friheten modeli de bu koltuklardan biri. Sırt minderlerini çıkarıp iskeleti çektiğinizde hızlı ve kolay bir şekilde yatağa dönüşebiliyor. Ayrıca depolama alanı sayesinde yorgan ve yastıklar için de yer açıyor.





Berjer

Retro tarzı sevenler ve salonunda farklı bir stil ve atmosfer yakalamak isteyenler için, berjerler vazgeçilmez koltuklar. Koltuk takımının birbirinin aynı model koltuklarına mahkum olmak istemeyenler için berjer harika bir seçenek. Üstelik tekli koltuktan çok daha konforlu berjerler, dekorasyonunuzun havasını baştan aşağı değiştirebilir. İkea’nın strandmon berjeri tropikal desenleriyle salonunuza yepyeni bir soluk getirebilir. Yüksek yaslanma yeri ise boynunuz için ekstra destek sağlayarak dinlenme kalitenizi arttırır.