Herkes evine gelen aile üyelerini, arkadaşlarını ve tüm misafirlerini keyifli bir masada ağırlamak, onları rahat ettirmek ister. İşte tam da bu noktada kütük masa devreye giriyor! Bu masalar, büyük aile yemeklerinden yakın arkadaş grubu toplanmalarına kadar her türlü durumda ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. Üstelik ofislerde de kullanıma uygun.

Evde geçirilen zamanın büyük bölümüne ortak olan masalar, hem konforlu hem de şık malzemelerden üretilmelidir. Son yıllarda daha çok eve girmeye başlayan kütük masa, satın alanları her açıdan tatmin eden alternatiflerden biri. Haliyle avantajları da saymakla bitmiyor…



Hem Doğal Hem de Estetik

Yemek yerken, misafirleri ağırlarken, çalışırken veya kahve keyfi yaparken kullanılan masalar, geniş yer kaplamalarının yanı sıra sıkça kullanılmaları nedeniyle de evlerdeki en çok dikkati çeken detaylardan biri. Aynı zamanda da çok uzun yıllar boyunca kullanılan ev eşyalarından olduğu için dikkatli düşünerek satın almanız gerekiyor. Doğal olduğu kadar estetik görüntüsüyle de herkesten tam puan alan kütük masa modelleri, evine özen gösteren ve zevkine güvenenler tarafından tercih ediliyor. Yapay materyallerden üretilen mobilyalarla rahatınızı ve evinizin havasını bozmak istemiyorsanız kütük masa gibi alternatiflere yönelerek fark yaratabilirsiniz.

Keyifli Toplanmalar İçin En İdeali

Herkes evine gelen aile üyelerini, arkadaşlarını ve tüm misafirlerini keyifli bir masada ağırlamak, onları rahat ettirmek ister. İşte tam da bu noktada kütük masa devreye giriyor! Bu masalar, büyük aile yemeklerinden yakın arkadaş grubu toplanmalarına kadar her türlü durumda ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. Üstelik sadece yemek yemek ve sohbet etmek için değil, birbirinden eğlenceli oyunlar oynamak için de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aldığınız kütük masa modeliyle uyumlu sandalyeler seçmek.

Sandalye Seçimi İçin Tüyolar

İşiniz sadece masa almakla bitmiyor, sandalye tercihi de en az masa kadar önemli. İşinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları hazırladık;

Kütük masa kahverengi tonlarında olacağı için renk açısından çok uyumsuz sandalyeler almamalısınız. Kahve ve siyah tonlarından şaşmamakta yarar var.

Masanın bir kenarına sandalye yerine kütük bank koyabilirsiniz. Böylece hem daha çok kişi oturabilir hem de evinize farklı bir hava katmış olursunuz.

Daima masanın büyüklüğü, yüksekliği ve modelini göz önünde bulundurarak sandalye seçiminizi yapmalısınız.

Sandalyenin kütük masa ile uyumu kadar ortamdaki diğer mobilyalarla uyumunu da dikkate almalısınız.

Uzun yıllar kullanmak ve pişman olmamak için sade sandalyelere ağırlık vermelisiniz.

Demir detaylı sandalyelerin son zamanlarda revaçta olduğunu unutmamalısınız.

Mutfakta da Ofiste de Kullanılabilir

Kütük masa ile ilgili belki de en önemli detay evin her yerinde gönül rahatlığıyla kullanılması. Mutfakta yuvarlak, salonda ise dikdörtgen bir model daha işlevsel olacaktır. Evinizdeki çalışma veya bilgisayar masanızı da kütükten yaptırabilirsiniz. Böylece diğer masalarla güzel bir uyum da yakalamış olursunuz. Bu masaların belki de en çok yakıştığı yerler arasında toplantı odaları bulunuyor. Büyük bir kütük parçasından yaptırılan toplantı masası müşterilerin de beğenisini kazanacaktır. Ayrıca açık ofis düzenindeki şirketlerde tüm çalışanlar uzun ve ince bir kütük masa çevresinde rahatları bozulmadan çalışabilirler. Fonksiyonel ve estetik bir masa arıyorsanız doğru yoldasınız…