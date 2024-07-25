Mango Home, Türkiye'de satışa başlıyor

Mango, Mango Home'un Türkiye'ye gelmesiyle ev koleksiyonunu genişletiyor. Dünden itibaren tekstil, dekorasyon ve ev eşyaları ürünleri, mango.com online kanalı üzerinden Türkiye pazarına sunuluyor.



Türkiye'ye girişiyle birlikte Mango Home, İspanya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Portekiz, İtalya, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Avusturya, İrlanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de aralarında olduğu, toplamda 33 ülkede bulunuyor.



2021 yılında bir tekstil koleksiyonu ile başlayan ve ilk sezonlarında ürün yelpazesini genişletip çeşitlendirerek farklı değer önerisini güçlendiren Mango Home, geçtiğimiz sene koleksiyonunu evdeki tüm odalara (oturma odası, yemek odası, yatak odası ve banyo) yönelik olacak şekilde tamamlamak için hem dekorasyon hem de ev eşyaları alanında yeni ürün kategorilerini bünyesine kattı.



2024 yılında Mango Home, koleksiyonlarını genişletmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyor; satış noktaları ağını sağlamlaştırıyor ve genişletiyor. Şirket, ev koleksiyonunun online kanaldaki varlığını Türkiye gibi yeni pazarlarda genişletiyor ve 2025 yılında ilk kez yeni konseptiyle fiziksel mağazalar açmayı planlıyor.



