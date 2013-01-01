Pencere önü fikirleri

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Çok keyifli çözümler üretebilirsiniz pencere önlerinde!

Pencere önleri dinlenmek, sohbet etmek, kitap okumak ve tabii ki kahve yudumlamak için en ideal alanların başında. Bu keyif köşesinin nasıl olması gerektiğini planlarken bunları es geçmeyin:

- Banklardan ve minderlerden yardım alarak pencere önününüzde kendiniz için keyifli bir alan yaratabilirsiniz.

- Pencerenizden görünen manzaradan mahrum kalmak istemiyorsanız koltuk boyunuzu seçerken bu yüksekliği göz önünde bulundurun.

- Özellikle yere kadar uzanan geniş pencere önleri çalışma alanı yaratmak için birebir. Açık renklerde seçilmiş masa ve sandalyeyle pencere önününüzü mini bir ofise çevirebilirsiniz.

- Soft renklerde döşenmiş berjerler ve ortalarına koyacağınız sehpa ile pencere önününüzü "Cumba köşesi" gibi de değerlendirebilirsiniz.

