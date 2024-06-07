Sandığınızdan geniş: 22 metrekarelik tiny house deneyimi

Şu sıralar bir hayli popüler olan tiny houselar hepimizin aklını zaman zaman çeliyor. IKEA, düzenlediği bir etkinlikle basın ve lifestyle içerik üreticilerine tiny house deneyimi yaşattı.

Konteynerde oluşturulan 22 metrekarelik tiny house’u kendi ürünleri ile döşeyip yaşam alanı haline getiren marka, ufak metrekarelik bu alanda ihtiyaçların nasıl karşılanabileceğini gösterdi. 22 metrekarelik konteynerin içinde mutfak, banyo ve tuvalet, oturma alanı yer alıyor.

Bu örnek konteyner tiny house’ta kullanılan ürünler ayrıca karavan ya da kendi küçük taş evinizde kısacası tüm dar alanlarda kullanılabilir.

Düzenlenen etkinlikte Fem Güçlütürk ile bitki bakım ipuçları, Gizem Renklidağ ile doğadan ilham alan resim atölyesi ve Deniz Bağan ile iyi yaşam sohbeti ve doğa meditasyonu yapıldı.