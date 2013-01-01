Somon rengi, bahar renklerinin en güzel temsilcilerinden biridir. Gelin birlikte somon rengini inceleyip nerelerde kullanabileceğimize bir göz atalım.

Yumuşacık, göz okşayan rengiyle gönülleri çelen somon rengi pastel bir renk olmasından dolayı neşeyi, saflığı ve temizliği temsil eder. Güneşin göz kırpmaya başladığı bu cıvıl cıvıl günlerde somon rengiyle hem evinizde hem de kıyafetlerinizde baharın enerjisini hissedebilirsiniz.



Somon rengi nedir?

Somon rengi, pembenin en güzel tonlarından birisidir. Somon pembesi olarak da bilinir. Çok uçuk ve yumuşak bir tona sahip olduğu için bahar renkleri arasında yerini alır. Somon rengi, pembenin bir alt tonu olduğu için sakinleştirici ama aynı zamanda neşelendirici bir etkiye sahiptir.



Somon rengi hangi renklerle uyum sağlar?

Somon rengi hani renklerle uyum sağlar diye düşünüyorsanız en risksiz renk uyumu elbette beyazdır. Ancak somon pembesi pek çok renk ile uydurulabilecek muhteşem enerjiye sahip bir tondur. Siyah ve somon rengi birbirini tamamlayan ve somonun uçuk rengini dengeleyici muhteşem bir alternatif olabilir. Somon pembesi ile mint yeşili, mor, mürdüm, kahverengi, açık mavi, uçuk pembe ve gold rengi gibi pek çok alternatifi de birlikte kullanabilmeniz mümkün.



Somon rengini dekorasyonda nasıl uygularsınız?

Evinizi dekore ederken en önemli detaylardan biri renk uyumudur. Somon rengini dekorasyonunuza katmak evinizin enerjisini arttıracaktır. Eğer ev dekorasyonun da klasik dokunuşlar sevenlerdenseniz somon rengiyle gold renginin kombinasyonu muhteşem olacaktır. Somon rengi duvar seçiminiz evinizi geniş ve ferah gösterirken, seçeceğiniz krem rengi koltukları gold rengi konsollar ile dekore etmeniz hem zarif hem son derece şık bir sonuç doğuracaktır. Somon rengi seçiminizi koltuklarınızdan yana yaptıysanız, duvarlarınızı pembenin başka bir tonunu kullanarak boyayabilir ve gold rengi aksesuarlarla evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Tercihiniz daha sportif bir yaşam alanı oluşturmaksa somon rengi duvar boyasıyla salonunuzu renklendirip, beyaz bir köşe takımı alabilirsiniz. Köşe takımınızı pembe, yeşil ve mavi tonlarda kırlentlerle süsleyip, fon perdenizde yine somon rengini tercih edebilirsiniz. Doğal ahşaptan yapılmış bir orta sehpa ve tv ünitesi de bu kombinasyonu tamamlayıcı en iyi alternatiflerden olacaktır.

Somon rengi mutfak dekorasyonu için de son derece trend bir tercih olacaktır. Son yıllarda mutfak eşyalarının klasik renklerin ötesine geçerek pembe ve tonlarında üretiliyor olması mutfakların renklenmesinde oldukça etkili hale geldi. Siz de beyaz renkli mutfağınızda kullanmak üzere somon pembesi çaydanlıklar, baharatlıklar alabilir, mutfak masanız da somon pembesi örtüler ve kırlentler kullanarak mutfağınıza renk katabilirsiniz.



Sofra düzeninde somon rengi kullanımı nasıl olmalı?

Şık sofralar hazırlamak, misafirlerimiz için özenli masalar da ziyafetler vermek en eski geleneklerimizden birisidir. Alternatiflerin her geçen gün çoğalmasıyla sofra tasarımlarında da seçenekler her geçen gün artıyor. Somon renginde bir masa örtüsü üzerine aynı renkte desenli bir runner sererek, beyaz ya da somon pembesi tabaklar kullanabilirsiniz. Burada sofranıza farklı bir dokunuş kazandırmak için aksesuar detayları da oldukça önemli. Örneğin, somon tonlarında hazırladığınız bu masada çatal, bıçak takımı ve bardaklarınız için gold renginden destek alabilirsiniz. Daha casual bir şıklık oluşturmak isterseniz, hasır görünümlü dikdörtgen amerikan servisler üzerine somon desenli tabaklar kullanıp, bambu ürünleriyle servis detaylarınızı şekillendirebilirsiniz.



Somon renginin çocuk odalarında kullanımı nasıl olmalı?

Somon rengi, çocuk odaları dekorasyonunda özellikle kız çocukları için oldukça fazla tercih edilen bir renktir. Çocuğunuzun odasının duvarlarını somon tonlarıyla renklendirip, yine bu renklerde perdeler kullanarak mobilya tercihinizi de beyaz renkten yana kullanabilirsiniz. Bu tarz bir oda dekorasyonunda nevresim takımları ve yatak örtüleri için alternatifiniz de çok geniş olacaktır. Çocuğunuzun yatağında renkli yastıklar ve ayıcıklar kullanıp, ışık şeritleriyle yatak başlıklarına farklı bir hava katmanız da dekorasyonunuzu modernleştirmek için ideal yöntemlerden biri olabilir.



Somon rengi kombin önerileri nelerdir?

Somon rengi yaz kış kullanılabilecek en güzel renklerden biri. Günlük hayatınızda, özel davetlerde, kına ve nişan organizasyonların da rahatlıkla tercih edebileceğiniz nadir renkler arasında. Özellikle baharın gelmesiyle pastel tonların kullanımına ağırlık verilmesi, somon rengini daha da ön plana çıkartıyor. Somon rengi kombin önerileri seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır. Önerilere göre en uyumlu renkler beyaz, siyah, kahverengi, uçuk mavi ve pembenin tonları olarak öne çıkıyor. Bahar aylarında giyebileceğiniz somon pembesi pileli midi boy bir etek ile beyaz bir triko, sneaker ayakkabılarınızla muhteşem bir görüntü oluşturacaktır. Bir jean ya da spor bir tayt ile somon tonlarında sweatshirt kombini de kurtarıcı seçeneklerden biri olabilir. Yazın tercih edeceğiniz somon rengindeki bir elbise, uçuk mavi bir çanta ve sandaletler muhteşem görünmenizi sağlayacaktır. Beyaz bir eşofman takım altına somon pembesi spor ayakkabı ile çok rahat gündelik bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Siyah bir şort üzerine somon tonlarında bir bluz ya da tişört ile de günü şık bir şekilde kurtarmanız da mümkün.



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