Bu yaz tatilinizde kendinize bir iyilik yapın ve birbirinden güzel taş evler arasından standartlarınıza uygun güzel bir ev kiralayın!

Son dönemlerin modası olan taş evler, muhteşem mimari yapısıyla herkesin beğenisini toplamaya devam ediyor. Siz de bir farklılık yapıp bu yaz tatilinizi bu taş evlerden birinde geçirmeye ne dersiniz? O zaman taş evler hakkında merak edilenleri derlediğimiz yazımızı okumaya devam edin. Taş evler nerededir, nasıl kiralanır, hangi bölgelerde daha çok vardır ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.



Taş Ev Nedir?

Genel olarak Roma ve Bizans Döneminden miras kalan eski mimari yapılar olarak bilinen taş evler, çok beğenilmesi ve sağlıklı olması nedeniyle yeni dönemde, gelişen teknolojinin kullanılmasıyla da yapılan yeni yapılar olarak da biliniyor. Taş evlerin yapımında kullanılan ana maddelerin başında, tahmin edebileceğiniz gibi büyük taşlar ilk sırada yer alır. Eski zamanlarda, teknolojinin sınırlı imkanları ile yapılan konutların çoğu, taştan veya topraktandı. İnsanlar, kolay ve hızlı ısınma teknolojilerine sahip olmadıkları için, evlerin içlerinin daha sıcak olmasını sağlayan taş maddesini kullanmayı tercih ediyorlardı. Aynı şekilde yazın evi serin tutmak için de benzer teknolojiye sahip olmadıklar için, konutların yapımında taşı kullanmaya devam ettiler. Çünkü taş ve toprak gibi maddeler, geç ısınıp geç soğuduğu için, konutların ısısını da bu şekilde etkileyebiliyorlar. Kışın büyük kısmında ısıyı içeri hapseden taş evler, yazın da güneş ısısını eve kolay kolay sokmuyor.

Pratik bir ihtiyaçla konut yapımında kullanılmaya başlanan taşlar, teknolojinin gelişmesiyle yerini ytong, tuğla ve diğer maddelere bıraktı. Eski taş evlerin sahip olduğu mimari estetiğin büyüleyici olması da tekrardan taş evler üzerine talebi arttırdı. Doğal taşların ev yapımı sırasında rahat kullanım için işlenmesiyle birlikte ortaya çıkan taş ev, son dönemlerde oldukça tercih edilen ev tiplerinden biri oldu. Pek çok yerde görebileceğini bu yapılar, sahip oldukları estetik görünümle birlikte herkesi büyülemeye devam ediyor.



Neden Taş Evde Oturmalı?

Taş evler sahip oldukları mimari özelliklerinin yanında, pek çok açıdan farklı faydalara da sahipler. Söz konusu ev olunca, güzel ve şık görünümünün yanında sağlamlığı veya ne kadar sağlıklı olduğu da oldukça önemli bir konu oluyor. Bakın neden taş evde oturmalı sorusuna uzmanlar neler söylemiş:

· Taş evler; dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

· Sel, deprem, yangın gibi herhangi bir doğal afette kolay kolay bir hasara neden olmazlar.

· Nefes alabilen bir yapıya sahip oldukları için, diğer evlere oranla daha sağlıklıdırlar.

· Zararlı kimyasallar içermedikleri ve doğal malzemelerden yapıldıkları için ekosisteme uyumludurlar.

· Taş evler sürdürülebilir bir yapıya sahiptirler.

· Doğal malzemelerden yapıldkları için pis havayı filtreleyebilen bir özelliğe sahiptirler.



Taş evler sahip oldukları bu özellikleri ile daha sağlıklı ve daha güven verici olduklarını görebiliyoruz. Siz de imkanlarınız dahilinde oturacağınız konutu veya tatil yapacağınız mekanı, bu yönde tercih edebilirsiniz.







Taş Evler Hangi Şehirlerde Bulunur?

Pek çok kentte bulunan taş evler, gelir seviyesi ve turizmin gelişmesi sebepleriyle bazı bölgelerde daha yoğunluklu bulunuyorlar. Özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde çokça rastlayabileceğiniz taş evler, hiç tahmin etmediğiniz şehirlerde de karşınıza çıkabilirler.

Marmara Bölgesinde yer alan ve tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği Balıkesir ve Ayvalık bölgeleri, taş yapılar bakımından zengin bir turistlik bölge. Taş evler Ayvalık ilçesinde sahil boyunca veya dağlık bölgelerde oldukça yoğun. Aynı şekilde Marmara Bölgesinde yer alan Sapanca, Kartepe gibi turistlik yerlerde de taş evlere rastlamak mümkün.

Ege Bölgesinin göz bebeği olan Alaçatı da bu konuda önde gelen bölgelerden biri. Taş evler Alaçatı bölgesinde tatilciler tarafından sıklıkla tercih edilen konut tipleri arasında yer alıyor. Akdeniz Bölgesinde ise Antalya’yı bu konuda örnek gösterebiliriz. Taş evler Antalya bölgesinde farklı konumlarda bulunabilir. Merkeze yakın Lara semtinde veya Kaş, Kemer gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde taş evlere rastlamak mümkün. Buralarda günlük veya haftalık olarak taş evleri kiralayıp, tatilinizi geçirmeniz mümkün.



Taş Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır?

Eğer neredeyse herkesin hayali olan bir taş konuta sahipseniz, bu evi dekore etmek oldukça keyif verici olacaktır. Çünkü taş evler sağlıklı olmasının yanında muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Koyu ve pastel renklerin yoğun olduğu bu evlerde iç dekorasyonu için doğal ürünler kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Özellikle ahşap ürünler, evinizi oldukça klas gösterecektir. Ahşapla birlikte kullanabileceğiniz diğer bir ürün ise metal olabilir. Taş evinizde kullanabileceğiniz ceviz ve kahve tonlarıyla harika bir hava yakalayabilirsiniz.