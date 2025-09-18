Tasarımcıların bu sonbaharda bayıldığı 7 dekorasyon ürünü

Sonbahar resmen geldi. Yapraklar dökülüyor, hava serinliyor ve muhtemelen evde daha keyifli günler geçiriyorsunuz. Bu nedenle, bu sezon içeride daha fazla zaman geçirmeyi planlıyorsanız, mekanınıza biraz tazelik katmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Peki nereden başlamalısınız? Yeni aksesuarlarla küçükten başlayın. İşte iç mimarların bu sonbaharda çok sevdiği yedi dekorasyon ürünü...

1 . Kablosuz Lambalar

Çoğu iç mimar, katmanlı aydınlatmanın her zaman modaya uygun olduğunu söyler. Peki, priz olmayan bir yerde aydınlatma istiyorsan ne yapmalısın? Cevap: Kablosuz lambalar.

Grey Joyner Interiors’dan Grey Joyner’a göre, bu lambalar giderek daha popüler ve ulaşılabilir hale geliyor. Son zamanlardaki favori dekoratif parçalardan biri kablosuz lambalar. Sonbahar; sıcak, konforlu ve esnek aydınlatma demek, ve bu lambalar bu ihtiyaçların çoğunu karşılıyor. Yan sehpadan kitaplığa, içeriden verandaya ya da balkona kolayca taşınabiliyorlar.

Joyner, bu lambaları genelde alışılmadık yerlere yerleştirmeyi seviyor: “Kordonları olmadığı için, karanlık bir köşe, alçak bir raf ya da bitkilerin arasına yerleştirilebilir ve ruh halinize ya da etkinliğe göre kolayca yeniden düzenlenebilir. Ben genellikle ayarlanabilir parlaklık ve renk sıcaklığı kontrolü olan ya da renk değiştirebilen modelleri tercih ediyorum.”

2 . Meyveli Dallar (Berry Branches)

Pampas otları artık bir adım geri çekiliyor. Flow Smart Living + Interiors’ın kurucusu Isabelle Guay, sonbaharda meyveli dalların yükselişte olduğunu söylüyor. “Koyu kırmızı, mor ve kahverengi gibi sonbaharın güzel renk trendlerine çok iyi uyum sağlıyorlar,” diyor. “Doğal da olabilirler, yapay da tamamen zevke bağlı.”

Dekorasyon içinse bir vazoya yerleştirilmelerini öneriyor. “Minimal bir görünüm için bir-iki dal, daha etkileyici bir etki için ise tam bir buket kullanılabilir,” diyor.

3. Küçük Sanat Çerçeveleri

Bu sonbaharda küçük ama şık bir stil yaratmak istiyorsan, Paulina Carcach Studio’dan Paulina Carcach, küçük sanat çerçevelerini öneriyor. “Gerçekten dikkat çekiciler. Bir mekâna küratörlük edilmiş gibi katmanlı bir hava katıyorlar,” diyor. “Tek bir çerçeve bile çok niyetli ve odak noktası yaratacak bir dokunuş sağlar.”

Ahşap ya da boyalı çerçeveler hem dokusal bir zenginlik hem de sıcaklık katıyor. “Doğa temalı resimler ya da toprak tonlarını yansıtan fotoğraflar tercih edebilirsin,” diye ekliyor.

4. Püskül ve Diğer Süslemeler

More Wow Design’dan Russell Goldman, bu sonbahar “biraz fazlası olan” parçalardan yana. “Bu sezon, bir yandan göz alıcı ama diğer yandan da içsel çelişkileri yansıtan bir şıklık gelişiyor,” diyor. “Ben de cesur süslemelerle püsküller, saçaklar, örgüler ve kürk benzeri detaylarla oynuyorum ama bunları daha ağır ve konforlu parçalarla dengelemeyi tercih ediyorum.”

5. Dekoratif Kaseler

Zaten evinde olan bir şeyle dekor yapmak ister misin? Samantha Carey Interiors’dan Samantha Arak, ayaklı kaseler ya da alçak yuvarlak emaye kaseleri öneriyor özellikle kenarında yeşil ya da kırmızı bir detay olanları.

“Mutfak ya da yemek masası için harikalar; taze meyve koymak veya sağlıklı atıştırmalıkları görünür tutmak için idealler,” diyor. “Kolay bulunabiliyor ve uygun fiyatlılar. Ayaklı tasarım yükseklik katıyor ve benzer formdaki iki kaseyi yan yana kullanmak görsel etkiyi artırıyor.”

6. Kadife ve Bouclé Döşemeler

Petrie Interior Designs’dan Susan Petrie, kadife ve bouclé (bukle) kumaşları, bu sezonun sade ama lüks dokunuşları olarak tanımlıyor.

“Güncel ama zamansız bir denge yaratıyorlar,” diyor. “Bu dokuları klasik desenlerle (çiçekler, ekoseler gibi) birleştirmeyi seviyorum. Bu sayede bir odayı baştan aşağı değiştirmeye gerek kalmadan tazeleyebiliyorsun. Bu sezon, mesela altın sarısı moher kumaşla kaplanmış bir koltuk gibi iddialı parçalar denedim ve anında atmosferi değiştirdi.”

7. Antika ve Toplanmış Objeler

Eski olan yeniden gözde.nGray Benko Home’un kurucuları olan iç mimarlar Gray Benko ve Chelcie Eastman, bu sezon antika ve koleksiyon parçalarının öne çıktığını söylüyor. “Sonbahar, hikâyesi olan parçaları iç mekâna dahil etmek için mükemmel bir zamandır,” diyor Benko.

“Eskimiş masalar, yıpranmış deri sandalyeler ve kuşaklar boyunca aktarılmış gibi görünen sanat eserleri hemen sıcaklık ve karakter katıyor — ve üstelik her mevsimde işe yarıyor.”

Tarz önerisi olarak ise rustik bir ahşap yan sehpayı modern çizgilere sahip bir kanepeyle eşleştirmeyi ya da antika bir sandığı yılbaşı zamanı içkiler için mini bir bar haline getirmeyi öneriyorlar.