Yeni bir eve taşındığınızda yapmanız gereken 5 şey

Yeni bir ev, yeni bir başlangıç demektir. Ancak bu yeni başlangıçta nereden başlayacağınızı bilmek önemlidir. Yazımızda ilk gününüzden itibaren rahat ve organize olmuş bir şekilde yeni evinizdeki hayatınıza devam edebilmeniz için size ilham kaynağı olacak fikirleri sunuyoruz!

YENİ EVİNİZDE RAHAT ETMENİZ İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 5 ŞEY

1) Duvar dekorları

Yeni bir eve taşındığınızdaki bir numaralı ipucu: duvarlara bir şeyler asın! İster çerçeveli bir aile fotoğrafı, ister bir ayna, ister eski evinizden getirdiğiniz bir sanat eseri olsun, duvar dekorunu asmak için zaman kaybetmeyin. Orada kalıcı olmasanız bile, size son derece kişiliksiz ve kısır hissettiren boş duvarların yanı sıra bakabileceğiniz bir şey verecektir.

2) Yeni perdeler takın

Yeni mekanınız halihazırda basit panjurlar veya gölgelikler ile donatılmış olabilir, ancak perdeler bir odanın gerçekten tamamlanmış hissi vermesi için bir zorunluluktur. Bu aynı zamanda henüz tamamen dekore edilmemiş veya döşenmemiş bir odaya kendi tarzınızı aşılamanın da harika bir yoludur.

Perdeleri değiştirmek ve tarzınızı yansıtan bir model seçmek, biraz önceden düşünülmesi gereken ancak yapılması fazla zaman almayan bir projedir. Doğru perde uzunluğunu satın almak ve buna göre asmak için dikkatlice ölçü aldığınızdan emin olun.

3) Ev bitkileri alın

Ev bitkileri en iyi aksesuarlar arasındadır. Bir odaya renk, şekil, doku ve canlılık katarlar; bu da bir eve yeni yerleştiğinizde çok önemlidir. Bitkileri canlı tutma konusunda deneyiminiz ya da iyi bir geçmişiniz yoksa endişelenmeyin. Sahte bitkiler de aynı şekilde işe yarar ve çok meşgul olduğunuzda ekstra bakım gerektirmez.

4) Hoş kokular entegre edin

Koku, duyguları ve anıları canlandırmak için güçlü bir araçtır, bu nedenle yeni bir alanı ev gibi hissettirmek için harika bir tüyodur. Tanıdık ve rahatlatıcı bir koku seçin ve bu kokuyu mumlar, difüzörler veya duvar eklentileri kullanarak yeni evinize dağıtın. Zaman geçtikçe bu kokuyu ve onun getirdiği tüm rahatlık hislerini yeni evinizle ilişkilendirmeye başlayacaksınız.

5) Alanınızı kişisel eşyalarınızla doldurun

En sevdiğiniz kitaplardan oluşan bir yığını sehpanın üzerine yerleştirin, en sevdiğiniz takıları içeren bir tepsiyi şifonyerinizin üstüne koyun, mutfak tezgahındaki bir vazoyu çiçeklerle doldurun veya en sevdiğiniz şapkaları ön kapının yanındaki kancalara asın. Bunları dağınıklık olarak görmek yerine, “yaşam belirtisi” olarak görün. Çünkü bunlar sizin hikayenizi anlatan ve evinizin yaşanmış ve kişisel hissetmesini sağlayan küçük şeylerdir. Özellikle yeni yerinize henüz tam olarak yerleşmemiş hissediyorsanız, bu, kişiliğinizin bir kısmını mekana aşılamanın en kolay yollarından biridir.