Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? 12 adımda yılbaşı ağacı süsleme fikirleri ve önerileri

Yeni yıl yaklaşıyor.... 2024’ye hazırlandığımız bu günlerde tatlı bir yılbaşı heyecanı da şimdiden yaşanıyor. Yılbaşı gecelerinin en renkli yanlarından biri de süslenen yılbaşı ağaçları... Peki, yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Bu makalede yılbaşı ağacı süsleme için püf noktalarına ve önerilere bakıyoruz.

Yılbaşı ağacı süslemesine geçmeden önce...

Yılbaşı ağacı süslemesi için pratik önerilere geçmeden önce hatırlanması gereken önemli bir nokta var: Tema, konsept seçmek. Çünkü önce temaya karar verirseniz ulaşmak istediğiniz sonuç için kafanızda bir fikir olur. Tema seçmek karışık görünen bir yılbaşı ağacının da önüne geçer. Yılbaşı ağacı süslemeyle ilgili bazı temalar şöyle:

Kırsal veya Rustik

Gümüş, Altın veya metalik karışımı

Beyaz

Doğal (yeşil ve kahverengi)

Mavi tonları





YILBAŞI AĞACI SÜSLEME ÖNERİLERİ

Ağaç seçimine dikkat edin

İlk olarak dikkat gereken şey uygun ağaç seçimi. Muhtemelen eviniz için hazır, yapay bir çam ağacı alacaksınız. Bu anlamda boyut önemli. Acaba daha küçük bir çam ağacı mı süslemek istiyorsunuz, yoksa da daha gösterişli mi? Yılbaşı için hazır çam ağaçları farklı ebatlarda satılıyor. Bu nedenle önce boyutuna karar vermelisiniz. Görünüm, ertesi yıl için saklama koşulları, evin büyüklüğü gibi faktörleri burada göz önüne alabilirsiniz.





Ağacı kabartın

Plastik yılbaşı ağaçları sene içerisinde kullanılmadıkları süreçte kutuda saklanmaktadırlar. Bu sürede ağacın dalları ezilir ve söner. Ağacı süslemeden önce dalları kabartmanız ağacınızın daha güzel ve görkemli görünmesini sağlar.

Süslemeye ilk olarak ışıklandırmadan başlayın

Işıklandırma süslemenin en önemli detaylarından. Yılbaşı süslemesine başlama niyetinde olanlar öncelikle ışıklardan başlamalı. Eğer süs toplarını ilk olarak asarsanız ışıkların kablolarını yerleştirmekte zorlanabilirsiniz. Süs ışıklarını yerleştirmenin en iyi yolu, onları ağacın tepesinden aşağıya doğru bir spiral şeklinde yerleştirmektir. Özellikle gözalıcı bir diğer şey ise ağacın gövdesine sarabileceğiniz ikinci bir sıra süs ışıklarıdır. Böylece ağacın iç kısımlarını ve altına yerleştireceğiniz hediyeleri de mükemmel bir şekilde aydınlatmış olursunuz.

Önce ağacın en tepesinden başlayın

Ağacınızın ilk en tepesinden başlayın çünkü en tepesine ulaşmak biraz zorlayacaktır süsleri bozmamak adına ilk başta ağacın taç kısmını ekleyin. Yılbaşı ağacının gösterişli görülmesi için en tepesine koyacağınız dekoratif ürünü iyi seçmek önemlidir. Örneğin bu bir yıldız olabilir. Konsept bir ağaç yapacaksanız konsepte uygun bir taç ekleyebilirsiniz.

Ağacınızı süslerken renk uyumu yakalayın

Yılbaşı ağacınızı süslerken kullandığınız renklerin uyum içinde olması önemli. Renkli toplar ve bu renkli toplara eşlik edecek diğer aksesuarların arasındaki renk uyumuna dikkat edin. Doğal bir görüntü sağlayabilmek adına süsleri dizerken en küçük süsleri en üste, en büyükleri ise en alta asın. Ağacınızı süslediniz sırada ağacın en göze çarpan noktasını doldurmaya. Zirvede büyük bir yıldız, kocaman pırıltılı bir küre, şapka, kalp veya melek figürlerini tercih edebilirsiniz.

Yapay kelebekler, yapay yeşil yusufçuklar ve yapay yaprak süslerle de ağacınızı süsleyebilirsiniz. Ağacınız masalsı bir havaya sokacaktır.

Gerçek kozalaklardan sen de bir yılbaşı ağacı süsü yapabilirsin. Bir kozalak bulup bir ip geçirmek yeterli. Dilersen boyayarak rengarenk kozalaklar yapabilirsin!

Yılbaşı ağacında kullanılan eldiven ve çoraplar ile istediğiniz yılbaşı etkisini oluşturabilirsiniz. Örneğin birkaç adet küçük çorap ve eldiveni yılbaşı ağacına ekleyebilirsiniz. Böylece kış mevsiminin sunduğu atmosferi çok daha kolay bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Ayrıca daha renksiz yuvarlak topları ağacın derinliklerine eklemelisiniz böylelikle ağaçın arasından geçen ışıkları yansıtacaktır ve daha çok ışık saçacaktır.

Dilek kartları ekleyebilirsiniz

Yılbaşı ağacına eklenen dilek kartlarının şans getireceğine dair bir inanış da bulunuyor. Dolayısıyla siz de dileklerinizi yazmış olduğunuz minik dilek kartları ile yılbaşı ağacınızı süsleyebilirsiniz. Ayrıca sadece kendi dileklerinizi değil, misafirlerinizin yazdığı dilek kartlarını da ekleyebilirsiniz.

Atıksız süsleme

Portakal veya limonları önce kurutun. Kuruttuğunuz limon ve portakalın boşluk olan kısımlarından kalın bir ip geçirerek bağlayın. Mükemmel bir yılbaşı ağacı süsü olabilir. Ayrıca kuruttuğunuz meyveler yılbaşı ağacınıza farklı bir konsept katacaktır.

Kurdelelerle süsleyin

Ağacın süslemesi bittikten sonra etrafını veya ağaç katmanlarını kurdele ile süsleyebilirsiniz. Kalın bir kurdele ile süslemek işinizi kolaylaştıracaktır. İki şerit stilini katmanlayın ve uçlarına yaratıcı bir dokunuşla tamamlayarak yetenek katın.

İlginç ayrıntılar ekleyin

Karmaşık süslemeler, ağacınızın görünümünü vurgulamanın bir yoludur. Birçok yadigar veya eski süs, muhteşem detayları öne çıkarır . Şimdi onları kullanma zamanı. Canlı renk patlamaları ile ağacınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Kar spreyi kullanın

Ağacınızı ışık ve süslemelerle donattıktan sonra biraz da kış esintisini evinize taşımak ağacınızda hoş bir görüntü yaratabilir. Ağacınızın üstüne ve birazda altında kalan kısma kar spreyi sıkabilirsiniz.

Ağacın etrafını ihmal etmeyin

Yılbaşı ağacınızı süslemek kadar önemli bir diğer konu ise ağacın etrafını süslemek. Yılbaşı ağacını harika bir şekilde süslemiş olsanız dahi etrafını boş bırakmak çok mantıklı bir tercih olmayabilir. Hem ağacınızı hem de evinizi daha güzel göstermek için ağacın etrafını da süslemeyi tercih edebilirsiniz. Ağacın hemen altına farklı boyutlarda hediye paketleri yerleştirmek oldukça güzel gözükecektir.

Ağacının etrafına mumlar yerleştirmeyi de unutmayın. Mumların loş bir ortam oluşturması oldukça hoş gözükecektir.

Ağacınızın altına da örtü serebilir veya yer peluşu serebilirsiniz

Ağacınızın altına beyaz peluştan halı sermeniz ağacınızın rengini ve görüntüsünü ortaya çıkaracaktır. Ayrıca peluş halınızla kar görüntüsü verebilir ve ağacınızın altında da süslemelere devam edebilirsiniz.

Kendi yılbaşı ağacı dekorunuzu kendiniz yapın

Yılbaşı ağacı, hem görüntüsü hem renkleriyle adeta neşe veriyor. Onu süslemekse yeni yıl yaklaşırken herkesin hobisi... Bu yıl bir değişiklik yapıp daha yaratıcı bir yılbaşı ağacı süslemeye ne dersiniz?

MALZEMELER

Üçgen şeklinde kesilmiş büyük kalın karton kağıt

2 metre uzunluğunda kalın ip

Renkli ağaç süsleri

Renkli ışık

Yapıştırıcı

Makas