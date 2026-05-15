Delikanlı dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan, ancak son dönemde geleceği merak konusu olan Delikanlı cephesinden izleyiciyi üzen haberler gelmeye başladı. Başrolünde Mert Ramazan Demir'in olduğı 'Delikanlı' dizisinin ekran macerasını noktalayacağı iddiaları, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Peki, Delikanlı dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor?
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisi için final kararı kesinleşti. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen beklenen reytinglere ulaşamayan dizi, 18 Mayıs 2026 tarihinde 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Dizinin yayından kaldırılma kararının arkasında yatan en büyük etken reyting rekabeti oldu.
Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, rakibi Uzak Şehir karşısında hedeflediği izlenme oranlarını yakalayamadı.
Delikanlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV’de yayınlanan ilk bölümün ardından gözler yeni tanıtıma çevrildi. Delikanlı 7. bölüm fragmanı henüz resmi olarak paylaşılmadı.