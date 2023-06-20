Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız başrollü Aşk Taktikleri 2'den ilk fragman

Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı romantik komedi türündeki 'Aşk Taktikleri' filmi geçtiğimiz yıl Netflixte yayınlamıştı ve beğenilmişti. Şimdi ise devam filmi olan "Aşk Taktikleri 2" filminden ilk fragman yayınlandı.

AŞK TAKTİKLERİ 2 KONUSU NEDİR?

Fragmanda; “Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince iş inada biner. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvar.” açıklamasına yer verildi.

AŞK TAKTİKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir,

Şükrü Özyıldız,

Atakan Çelik,

Hande Yılmaz

Deniz Baydar,

Melisa Döngel,

Ceyhun Mengiroğlu,

Bora Akkaş,

İpek Tuzcuoğlu,

Kerem Atabeyoğlu,

Ümit Erdim.

AŞK TAKTİKLERİ 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı Recai Karagöz'ün yönettiği film 14 Temmuz’da izleyiciyle Netflix üzerinden buluşacak.

AŞK TAKTİKLERİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Taktikleri filminin ilki İstanbul ve Kapadokya’da geçmişti. İkinci film ise Turunç ve Göcek’te çekildi.

AŞK TAKTİKLERİ 2 FRAGMANI