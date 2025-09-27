Geçtiğimiz aylarda ismini Big Medya olarak değiştiren Doğan Burda, yeni nesil içerik platformu BMag’i tanıttı. Şirket, İki Dakika Creative House iş birliğiyle Eda Ece, Sumru Yavrucuk, İbrahim Selim, Serkan Dağlı ve Anıl Çelik’in yer aldığı dikey diziler, dergi içerikleri ve podcastlerle kullanıcılarla buluşacak.

“Yeni Nesil Aile”, sadece hikâyesiyle değil, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en yüksek prodüksiyonlu dikey dizi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Toplam 58 bölümden oluşacak komedi türündeki yapım, tempolu ve kısa bölümleriyle herkesin kolayca izleyebileceği, günlük hayata keyif katabilecek bir dikey dizi olarak tasarlandı.

Yeni Nesil Aile” bu sonbaharda Doğan Burda Big Media & Technology uygulaması Bmag’de, İki Dakika Creative House Instagram, TikTok ve Youtube Shorts’ta yayınlanacak.