Dolabınızı düzenlerken kendinize sormanız gereken 5 soru

Daha fazla dolap depolama alanınız olmasını ister miydiniz? Aslında zor değil, sizin elinizde. İhtiyacınız olmayan şeyleri ortadan kaldırmak, kıyafetlerinizi mantıklı bir şekilde sıralamak ve duvarları kırmadan dolap saklama alanınızı ikiye katlamak için bu adımları izleyin. Dağınıklığı giderirken kendinize bu beş soruyu sorarak başlayın. Sonunda daha büyük bir dolaba sahip olacaksınız...

Kendine sor...

Aslında ne giyiyorum?

Son yıllarda öğrendiğimiz bir şey var: Daha az ve farklı giysilere ihtiyacımız var! Şifonyerinizin çekmecelerinin ve dolabınızın içindekileri gözden geçirmenin ve neyi saklayıp neyi bırakmanız gerektiğine karar vermek için kendinize bu açıklayıcı soruyu sormanın zamanı geldi.

Çekmece bunu saklamak için en iyi yer mi?

Kısa cevap: muhtemelen değil. Belirli giysi türleri için daha iyi saklama noktalarına sahip olabilirsiniz. İş kıyafetleri için askıları ve kancaları düşünün. Kot pantolon, kazak ve tişörtü gibi iyi üst üste binen katlanmış giysiler için açık rafları deneyin. İç çamaşırları ve çoraplar, rafta duran bir sepete veya çöp kutusuna daha rahat bir şekilde yerleştirilebilir.

Yöntemim nedir?

Sizin için anlamlı olan bir yönteme sahip olduğunuz sürece, özel sıralama metodolojiniz gerçekten önemli değil. Giysilerinizi türe, sonra stile ve ardından renge göre ayırmayı deneyin. Veya iş, antrenman, gündelik, giyinme ve sezonluk gibi belirli etkinlikler için alanlar belirlemek daha mantıklı olabilir. Belirlemelerinizin alışkanlık haline gelmesine yardımcı olmak için ilk birkaç hafta hatırlatıcı olarak yapışkan notlar kullanın.

Resmini çekin

Bir satıcı gibi düşünün ve katmanları ortadan kaldırmak için şifonyerinizdeki ve dolabınızdaki öğeleri düzenleyin. Çekmecelerin içinde, giysileri dik duran paketler halinde yuvarlayın veya yeniden katlayın. Giysileri dik tutmak için yaylı bölücüler kullanın. Ayakkabıları , mücevherleri ve aksesuarları raflarda ve raflarda sergileyin , ardından bir resim çekin. Paylaşmasanız bile, süreç sizi daha fazla düzenlemeye ve sıralamaya zorlar. Bonus: Dijital resimleriniz, kıyafetleri bir araya getirirken kullanışlı bir görsel kılavuzdur.

Yarın ne giyeceğim?

Bir sonraki kıyafetinizin parçalarını bir araya getirmek için bir nokta olarak dolabınızın içine veya kapınıza bir vale çubuğu veya kancası yerleştirin. Her sabah giydiğiniz kapşonlu veya bir kez giydiğiniz ve muhtemelen yarın tekrar giyeceğiniz kot pantolon için ikinci bir kanca takın.

Profesyonellerden öneriler

Liana George, Düzenleme Uzmanı “Toz toplamış herhangi bir giysi veya ayakkabı hemen dolaptan çıkarılabilir. Bir süredir giyilmiyorlar ve muhtemelen artık zevkinize göre değiller.” diyor.

A Bowl Full of Lemons blogunun yaratıcısıToni Hammersley ise şu öneride bulunuyor: “Dolabınıza küçük bir çamaşır sepeti veya çöp torbasıyla dolu bir kutu yerleştirin. Bir giysi bağışlamaya hazır olduğunuzda onu sepete atın. Sepet dolduğunda bağış zamanı. Sadece çöp torbasını çıkar ve git.”

A Slob Comes Clean blogunun yaratıcısı Dana K. White “ Kadife askılara şans verin. Bu askılar her şeyin, hatta kaygan kolsuz bluzların bile dolabınızın zeminine düşmesini engellerler. Dolabınıza yeni giysiler getirirken, hangi eski giysilerin artık 'askıya uygun' olmadığını belirleyin. Bu zihinsel oyun, daha fazlasını eklemek yerine giysilerinizi değiştirmenize yardımcı olur.” diyor.