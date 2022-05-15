15 adımda kapsül gardırop oluşturma

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1- Kaşmir Süveter
Kaşmir bir süvetere yatırım yapmanız hiç de gereksiz olmayacaktır, yıllarca giyebileceğiniz çizgili veya düz basit renklerde polo yakalı süveterler kombininizin harika bir parçası olacaktır!
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2- Makosen Ayakkabı
Klasik kombinlerinize modern bir hava katmak için makosenleri deneyebilirsiniz! Mini etekler, pantolonlar ve elbiseler hemen hemen her şeyle kullanabilirsiniz.
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3- Klasik Bir Ceket
Bir trençkot, kombininizi daima kurtaracak şık bir dokunuştur. Gerekli özeni göstererek saklarsanız gardırobunuzda yıllarca değerli bir parça olarak kalacaktır.
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4- Deri Pantolon
Gündüzleri balıkçı yaka kazaklar, bol kesim gömlekler ve blazer ceketlerle kombinlerken, geceleri dar bir kaşkorseye geçebilirsiniz.