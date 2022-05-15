15 adımda kapsül gardırop oluşturma

Herhangi bir gardırobun 15 temel parçası ile en esas kombinleri yapmanız mümkün! İşte bu 15 parçayla bir sürü kombin yapmanız mümkün:

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1-  Kaşmir Süveter

Kaşmir bir süvetere yatırım yapmanız hiç de gereksiz olmayacaktır, yıllarca giyebileceğiniz çizgili veya düz basit renklerde polo yakalı süveterler kombininizin harika bir parçası olacaktır!

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2-  Makosen Ayakkabı

Klasik kombinlerinize modern bir hava katmak için makosenleri deneyebilirsiniz! Mini etekler, pantolonlar ve elbiseler hemen hemen her şeyle kullanabilirsiniz.

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3-  Klasik Bir Ceket

Bir trençkot, kombininizi daima kurtaracak şık bir dokunuştur. Gerekli özeni göstererek saklarsanız gardırobunuzda yıllarca değerli bir parça olarak kalacaktır.

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4-   Deri Pantolon

Gündüzleri balıkçı yaka kazaklar, bol kesim gömlekler ve blazer ceketlerle kombinlerken, geceleri dar bir kaşkorseye geçebilirsiniz.