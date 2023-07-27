"Dudaktan Kalbe"nin 2 başrol oyuncusu 14 yıl sonra aynı dizide

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan, 2007-2009 yılları içinde Show TV'de gösterilen Dudaktan Kalbe yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dudaktan Kalbe dizisinin başrol oyuncuları Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı 14 yıl aranın ardından aynı dizide tekrar bir araya geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun süredir ekrandan uzak olan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, atv‘nin Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi’nin başrollerini paylaştığı “Üvey Anne” dizisiyle el sıkıştı.

ONN Medya imzalı dizide Burak Hakkı “Kudret” rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncu böylece eski partneri Aslı Tandoğan‘la aynı dizide rol almış olacak.