ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer alacağı ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Üvey Anne dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Üvey Anne dizisi konusu ne?

Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor?



Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak.

Üvey Anne dizisi oyuncuları