ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor?
Atv’den yeni bir dizi geliyor: Üvey Anne. Gerçek bir hikayeden esinlenilen ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üvey Anne yakında ATV ekranında olacak. Üvey Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor? Diziye yakından bakalım...
Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer alacağı ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Üvey Anne dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...
Üvey Anne dizisi konusu ne?
Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.
Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor?
Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak.
Üvey Anne dizisi oyuncuları
- Kutsi, Üvey Anne dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek.
- Üvey Anne'nin diğer bir başrolü güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Serap hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk'u elde etmeye çalışacak.
- Ezgi Şenler, dizide Nisan Gencer karakterine hayat verecek. Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi. Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak.
- Aslı Tandoğan, muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki İpek Zengin karakterine hayat verecek.
- Dizide Emir Kaan Özkan, Emir Günenç, Ayşen İnci, Ayşegül Günay, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Duygu Erokan, Hakan Eratik, Doruk Öztürk, Göker Ersivri, Ecenaz Üçer Ve Ali Yerlikaya yer alıyor.