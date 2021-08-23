Forbes listesine göre dünyanın en zengin 10 kadını

MacKenzie Scott

Jeff Bezos ve Mackenzie Scott ayrılıkları, Mackenzie Scott için büyük servet olmuştu ta ki Bill ve Melinda Gates boşanmasına kadar. Jeff Bezos ve Mackenzie Scott’un boşanması Mackenzie Scott’a büyük servet bıraktı ancak Scott, ABD genelinde ırk eşitliği, halk sağlığı ve LGBTQ+ hakları gibi çeşitli nedenleri destekleyen 500'den fazla kar amacı gütmeyen kuruluşa 5,8 milyar ABD doları bağışta bulundu. Bu da onu pandeminin en büyük hayırseveri yaptı.

Yaş: 50

Yer: ABD

Net değer: 53 milyar ABD Doları

Sektör: E-ticaret