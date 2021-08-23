Forbes listesine göre dünyanın en zengin 10 kadını
Forbes’un 35 yıldır dünyanın en zenginlerini listelediği milyarder endeksinde kişi sayısı bu yıl rekor kırarak 2755’e yükseldi. Peki, dünyanın en zengin kadını kim? İşte gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 10 kadını...
Forbes'un milyarderler endeksinin ilk üç sırasında (23 Ağustos 2021) Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault yer alıyor. İlk 10'da yer alan tek kadın L’Oréal’ın varisi Francoise Bettencourt Meyers ise bir sıra gerileyerek 11. sıraya indi. Peki, dünyanın en zengin ilk 10 kadınını merak mı ediyorsunuz? Dünyanın en zengin kadınlarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin:
Françoise Bettencourt Meyers
L’Oreal’in kurucusu Eugene Schueller’in kızı Bettencourt Meyers annesinin servetini devraldı. Miras sahibi olan Bettencourt Meyers 1997'den beri L'Oréal'in yönetim kurulunda görev yapıyor. Kozmetik devi L’Oreal’in kârı pandemi nedeniyle 2020'de yüzde altı düşerken, L'Oreal'in hisse fiyatı geçen Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 40 artarak, Bettencourt'un net değerine 24,7 milyar dolar ekledi.
Yaş: 67
Yer: Fransa
Net değer: 73,6 milyar ABD Doları
Sektör: Güzellik
Alice Walton
Walmart’ı hepiniz duymuşsunuzdur. Walmart, Amerikan perakende satış yapan mağazalar zinciridir. Kurucusu Sam Walton’dır. Alice Walton, Walmart'ın kurucusu ve servetinin varisi Sam Walton'un kızıdır. Alice Walton, L’Oreal’in miras sahibi Bettencourt Meyers'e yerini kaptırmadan önce dünyanın en zengin kadınıydı. Walton’un kazancı hala 7,4 milyar ABD doları olarak tarihe geçti. Pandemi sırasında, şirketin hisseleri Mart 2020'nin ortasından bu yana yüzde beşten fazla arttı. Daha sonra ücretsiz teslimat sağlayarak çevrimiçi satışlarının yüzde 69'a kadar artmasına yardımcı oldu.
Yaş: 71
Yer: ABD
Net değer: 61,8 milyar ABD Doları
Sektör: Perakende
MacKenzie Scott
Jeff Bezos ve Mackenzie Scott ayrılıkları, Mackenzie Scott için büyük servet olmuştu ta ki Bill ve Melinda Gates boşanmasına kadar. Jeff Bezos ve Mackenzie Scott’un boşanması Mackenzie Scott’a büyük servet bıraktı ancak Scott, ABD genelinde ırk eşitliği, halk sağlığı ve LGBTQ+ hakları gibi çeşitli nedenleri destekleyen 500'den fazla kar amacı gütmeyen kuruluşa 5,8 milyar ABD doları bağışta bulundu. Bu da onu pandeminin en büyük hayırseveri yaptı.
Yaş: 50
Yer: ABD
Net değer: 53 milyar ABD Doları
Sektör: E-ticaret