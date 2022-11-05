Duy Beni dizisi final mi yapıyor? Dizinin hayranları için kötü haber geldi

Başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl ve Burak Can gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi Star TV'de Temmuz ayından beri devam ediyor. Duy Beni'nin reytinglerde yaşadığı düşüş akıllara projenin final mi yapacağı sorularını getirmişti. Hayranlar için kötü haber geldi.

22. BÖLÜMDE FİNAL YAPILABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzun süredir dizinin 20. bölümde ekrana veda edeceği konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgi şu yönde; “Duy Beni” 20. bölümde final yapmayacak. Ancak eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 21. bölümündeki performansına göre 22. bölümde bitebilir.

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık! Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.