Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor?

Serdar Gözelekli'nin yöneteceği Gold Film imzalı dizi Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. İşte heyecanla beklenen Yürek Çıkmazı dizisinin künyesi...

YÜREK ÇIKMAZ DİZİSİ KÜNYE

Kanal: TRT1

Yayın günü: 1 Kasım Salı 20:00

Dizinin özeti: Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi başlangıçta Cennetin Çocukları olarak duyurulmuştu. Dizi, alkolizm ve kişilik bozukluğu sorunlarını, bir kadının hayata tutunma hikayesini izletecek.

Başrol oyuncuları: Alp Navruz, Ayça Bingöl ve İrem Helvacıoğlu

Yönetmen: Serdar Gözelekli

Senaryo: Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar

Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor?

TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Yürek Çıkmazı gerçek bir hikaye mi?

Yürek Çıkmazı dizisi, Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlandı.

Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor?

Yürek Çıkmazı dizisi Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde yer almaktadır.

Yürek Çıkmazı dizisi konusu

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek

Yürek Çıkmazı fragmanı