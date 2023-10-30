Ejderha Dövmeli Kız dizi oluyor

Daha önce beyaz perdeye de uyarlanan "Ejderha Dövmeli Kız" serisinde yeni bir gelişme yaşandı. Ejderha Dövmeli Kız serisi şimdi de dizi oluyor. Larsson'un Milenyum romanları dünyasında ortaya çıkacak olan "Ejderha Dövmeli Kız" uyarlamasında başyazar koltuğuna Veena Sud geçti.

YAPIMCI BELLİ OLDU

Variety’nin haberine göre; Stieg Larsson tarafından kaleme alınan "Ejderha Dövmeli Kız" serisinin dizisinin yapımcılığı için Left Bank Pictures ile anlaşıldı.