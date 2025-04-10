Elmaslar: Roma’nın ışıltılı perdesi ardında gizli hikâyeler

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

İtalya’da yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Ferzan Özpetek imzalı Elmaslar, bu ay Türkiye’de vizyona giriyor. Film, 1970’li yılların Roma’sında, prestijli bir terzilik atölyesinin iniş çıkışlarını merkezine alıyor. Göz alıcı bir moda evini işleten, birbirinden farklı ancak aralarındaki derin bağla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kız kardeş Luisa ve Gabriella, atölyelerinin müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaparlar. Oscar ödüllü kostüm tasarımlarına sahip koleksiyonları ile Roma’nın moda dünyasında büyük bir etkiye sahip olan bu atölye, aynı zamanda atölyedeki kadınların hayatlarını ve deneyimlerini vurgulayarak, günümüz ve geçmiş arasında gidip gelir.