Elmaslar: Roma’nın ışıltılı perdesi ardında gizli hikâyeler
Ferzan Özpetek’in İtalya’da büyük ses getiren filmi Elmaslar, 1970’lerin Roma’sında prestijli bir terzilik atölyesinde geçen duygu yüklü ve zarif bir hikâyeyle Türkiye’de vizyona giriyor. İki kız kardeşin moda tutkusu, bağları ve kadın dayanışması göz alıcı kostümler eşliğinde perdeye yansıyor.
Hazırlayan: İrem Naz Güvel
İtalya’da yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Ferzan Özpetek imzalı Elmaslar, bu ay Türkiye’de vizyona giriyor. Film, 1970’li yılların Roma’sında, prestijli bir terzilik atölyesinin iniş çıkışlarını merkezine alıyor. Göz alıcı bir moda evini işleten, birbirinden farklı ancak aralarındaki derin bağla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kız kardeş Luisa ve Gabriella, atölyelerinin müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaparlar. Oscar ödüllü kostüm tasarımlarına sahip koleksiyonları ile Roma’nın moda dünyasında büyük bir etkiye sahip olan bu atölye, aynı zamanda atölyedeki kadınların hayatlarını ve deneyimlerini vurgulayarak, günümüz ve geçmiş arasında gidip gelir.