Emily in Paris 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Emily Cooper'ın Paris'teki yeni maceralarına hazır olun! Netflix, "Emily in Paris"in merakla beklenen üçüncü sezonunun resmi fragmanını paylaştı. Yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Emily in Paris 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Emily in Paris 3. sezon bölümleriyle 21 Aralık’ta Netflix aboneleriyle buluşacak.

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Emily in Paris 3. sezonda neler olacak?

Dizinin yeni sezonu Netflix tarafından şu şekilde özetleniyor: Emily, hayalindeki iş için Chicago’dan Paris’e taşındıktan bir yıl sonra, kendini hayatının her alanında önemli yol ayrımlarında bulur. İki farklı yol arasında kalan Emily, iş ve aşk hayatında kararlar vermek ve bu kararların Fransa’daki geleceği için ne anlama geldiğini bulmak zorunda kalır. Diğer bir yandan da Paris’teki hayatının ona sunduğu maceralara ve şaşırtıcı fırsatlara kendini kaptırmaya devam eder.

Yapımcı Darren Star ise "Emily in Paris"in 3. sezonuyla ilgili olarak şöyle diyor:

"Paris güzel göstermek hiç zor değil çünkü nereden bakarsanız bakın ya da kamera açısını nereye doğru çevirirseniz çevirin, güzeldir. Hikayenin her zaman lokasyonları yönlendirmesini isteyeceğiz. Ancak 3. sezon sadece Paris'te geçmeyecek. Fransa'nın göstermek istediğimiz güzel yerleri var."

Emily in Paris 3. sezon oyuncuları

Ödüllü yaratıcı Darren Star, Emmy adayı Emily in Paris’in üçüncü sezonuyla diziye geri dönüyor. Yapımcı ve başrol oyuncusu Lily Collins yeniden Emily Cooper rolünde seyircilerle buluşurken ona ilk iki sezonun diğer oyuncuları Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie ve Lucien Laviscount eşlik ediyor. Emily in Paris’in yapımını MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions ve Jax Media üstleniyor.