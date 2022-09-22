Oh La, La, La! Emily in Paris geri dönüyor! 3. sezondan ilk kareler geldi

Emily in Paris dizisi 3. sezon çekimleri başladı! Paris sokaklarını, eğlenceli kıyafetleri ve aşk dolu günleri tekrardan bizlere gösterecek olan dizinin yayına gireceği gün henüz belli değil fakat sizi daha fazla meraka sokmamak için diziden yeni karelerde gelmeye başladı. Siz Emily in Paris'i beklerken heyecanı daha da doruklara çıkarmak için diziden bir kaç fotoğraf yayınlandı. İşte o kareler...