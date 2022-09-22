Oh La, La, La! Emily in Paris geri dönüyor! 3. sezondan ilk kareler geldi
Emily Paris'te 3. sezon için geri dönüyor! Netflix'in, Emily in Paris dizisi 3. ve 4. sezon için onay aldığını açıklamıştı. 3. Sezonun çekimleri yapılırken diziden ilk kareler de yayınlandı.
Emily in Paris dizisi 3. sezon çekimleri başladı! Paris sokaklarını, eğlenceli kıyafetleri ve aşk dolu günleri tekrardan bizlere gösterecek olan dizinin yayına gireceği gün henüz belli değil fakat sizi daha fazla meraka sokmamak için diziden yeni karelerde gelmeye başladı. Siz Emily in Paris'i beklerken heyecanı daha da doruklara çıkarmak için diziden bir kaç fotoğraf yayınlandı. İşte o kareler...
2. sezonun finali Emily'nin, Chicago'ya mı geri dönecek yoksa Paris'te mi kalacak ikilemiyle son bulmuştu. Şimdi 3. sezon herkes bunu merak ediyor. Peki sizce Emily ne yapacak? Gidecek mi yoksa kalacak mı?
3. sezon muhtemelen bol bol aşka şahit olacağız. Belkide Alfie ile işler kızışırken Gabriel ile bazı şeyleri tekrardan konuşacaklar. Emily'nin, Paris'te geçirdiği o güzel günleri heyecanla bekliyoruz... İşte 3. sezon Emily in Paris'ten bazı kareler...