En çok para kazandıran ve en hızlı iş bulunan bölümler açıklandı

TÜİK 2024 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri araştırmasını duyurdu. Araştırmada en yüksek istihdam oranına sahip lisans-ön lisans alanları, en hızlı iş bulunan alanlar ve en çok para kazandıran bölümler var. İşte o araştırma...

İSTİHDAM ORANI

TÜİK'in araştırmasına göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 iken, bu oran 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında %67,7 iken, bu oran 2024 yılında %66,4 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,4 ile tıp oldu.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (%96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ile elektronik öğretmenliği (%91,9) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %86,7 ile sağlık ve refah oldu.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,3 ile polis meslek eğitimi oldu.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu.

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%76,9), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,0), hizmetler (%70,7), bilişim ve iletişim teknolojileri (%69,1) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%68,6) olarak gerçekleşti.

EN HIZLI İŞ BULUNAN BÖLÜMLER

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken, 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,9 ay ile sağlık ve refah oldu.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay), eğitim (12,6 ay) ile hizmetler (13,7 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,4 ay), aşçılık (10,9 ay), eczane hizmetleri (11,8 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,8 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,7 ay ile hizmetler oldu.

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,5 ay), sağlık ve refah (15,5 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,2 ay) olarak gerçekleşti.

EN ÇOK PARA KAZANDIRAN BÖLÜMLER

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu.

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.