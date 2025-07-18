Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yeni proje için bir arada

Öyle Bir Geçer Zaman Ki projesinden uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelen Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, 12 yıl sonra “Al Beni Baba” filminde yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. İkilinin projede yer alması, hayranları kadar kendilerini de heyecanlandırmış durumda.

Petekkaya ve Bingöl, bu buluşmanın onlar için özel bir anlam taşıdığını ve yıllar sonra böyle bir projeyi paylaşmaktan büyük keyif aldıklarını belirttiler.

"ANLAMLI BİR PROJEYE İMZA ATIYORUZ"

Film hakkında konuşan ikili, "Bazı işler vardır ki, insan o işleri hayatına alır ve kazandırır. Biz de böyle bir projede yer aldık. Bu film, daha önce hiç anlatılmamış, gerçek bir hikayeyi izleyicilere sunuyor. Senaryosu son derece değerli ve anlamlı bir projeye imza atıyoruz," şeklinde duygusal ifadeler kullandılar.