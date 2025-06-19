Eşref Rüya'da sezon finali! Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy beğeni topladı

Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi. Eşref'in bir tercih yaptığını ve Nisan'ı seçtiğini düşünen Yakup Baba, Yetimler'in başına Kadir'i getirdi. Bu durumdan rahatsız olan Gürdal, Müslüm ve Profesör hemen harekete geçti. Faruk, Kadir'in ses kayıtlarını Yakup Baba'ya dinletti.