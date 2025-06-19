Eşref Rüya'da sezon finali! Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy beğeni topladı
Kanal D'nin Tims&B yapımı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'İn başrolünü paylaştığı iddialı dizisi Eşref Rüya, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar ve senaristler Ethem Özışık ile Lokman Maral'ın imzasını taşıyor. Eşref Rüya, sezon finalini nefes kesen bir bölümle yaptı.
Eşref Rüya, 18 Haziran çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde, Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denemeye başladı. Bu yolda önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıydı.
Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi. Eşref'in bir tercih yaptığını ve Nisan'ı seçtiğini düşünen Yakup Baba, Yetimler'in başına Kadir'i getirdi. Bu durumdan rahatsız olan Gürdal, Müslüm ve Profesör hemen harekete geçti. Faruk, Kadir'in ses kayıtlarını Yakup Baba'ya dinletti.
Yakup Baba'dan gelen acı haberle Eşref'in dostları her şeyin Kadir'in başının altından çıktığını da anlamış oldu. Nisan'ın da yardımıyla hücreden çıkmayı başaran Eşref, etrafında gördüğü herkesi öldürdü. Siz hepiniz Eşref Tek!
Hırstan gözü dönen Kadir, yanındakileri mecbur bırakarak Yakup Baba'nın koltuğunu devraldı. İlk iş olarak ise Eşref'in sahip olduğu ev ve oteli ele geçirdi.